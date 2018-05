Analist: Evolutia economica a Romaniei din trimestrul I este cea mai slaba din 2015

"In economia interna, avem semnale ca varful ciclului economic a fost depasit, oricum am privi. Am vazut datele preliminare, prima citire a PIB-ului pe trimestrul intai al anului curent, care indica o decelerare a ritmului anual la 4%.Este cea mai slaba evolutie din T3 2015 si foarte probabil aceasta decelerare a fost determinata atat de diminuarea ritmului de crestere din sfera cererii interne, dar si de deteriorarea contributiei cererii externe, intrucat pozitia externa a economiei Romaniei a continuat sa se deterioreze in primul trimestru si, daca ne uitam la deficitul de cont curent, o sa vedem o intensificare de 25% in trimestrul intai, fata de aceeasi perioada a anului trecut, apropiindu-se de un miliard de euro", a spus Radulescu.El a mentionat ca impactul politicilor de sustinere a cererii interne incepe sa se epuizeze, ceea ce se vede si in evolutia PIB. In plus, oficialul BT s-a referit si la dinamica lenta a investitiilor."Ritmul de crestere de anul trecut este evident ca nu poate fi sustenabil, pentru ca a fost acompaniat de deteriorarea echilibrelor macroeconomice", a explicat bancherul.Potrivit acestuia, in urmatorii ani, economia tarii va evolua sub adevaratul ei potential."In urmatorii ani ne asteptam la o decelerare a cresterii economice la un nivel de sub 3%, in 2020. Foarte probabil, de la anul economia va evolua la un ritm sub potential, dar avem si semnale ca, spre deosebire de ce s-a intamplat spre finalul ciclului anterior, ne situam intr-o postura mai puternica, putem sa facem fata mai bine unor socuri externe si interne", a comentat Radulescu.Institutul National de Statistica a publicat marti date preliminare care arata ca economia Romaniei a crescut in primul trimestru al acestui an cu 4% pe serie bruta si cu 4,2% pe serie ajustata sezonier, comparativ cu aceeasi perioada din 2017.Produsul Intern Brut in trimestrul I 2018 s-a mentinut, in termeni reali, la acelasi nivel cu cel inregistrat in trimestrul IV 2017.