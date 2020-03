IMM-urile care lucreaza cu BT pot beneficia de reducerea ratelor de credit pentru urmatoarele 6 luni

Reducerea ratelor de credit pentru urmatoarele 6 luni, pana la 100% din aceste rate, acolo unde se justifica si analizand impactul imediat si pe termen mediu.

Documentatia in baza careia se vor aplica facilitatile pentru clienti este minimala, tocmai pentru a evita birocratia si deplasarile.

"Bancile pot juca un rol semnificativ in propagarea comportamentelor responsabile din punct de vedere social si economic. Impreuna cu Guvernul Romaniei, Banca Nationala a Romaniei si cu marile companii private din economie putem lua initiativele de care societatea are nevoie. Pe langa masurile de sustinere care vor fi implementate, Banca Transilvania se va plia pe planurile de sustinere ale altor banci in cazul clientilor comuni, acolo unde BT nu este banca principala deoarece in acest mod poate fi sustinut un numar mai mare de firme romanesti", declara Omer Tetik, Director General, Banca Transilvania.Initiativele Bancii Transilvania sunt un prim pas in abordarea proactiva a bancii. BT va actualiza permanent acest cadru cu invataminte si bune practici venite de la antreprenori, in acest context total nou pentru antreprenori si economie."Banca Transilvania invita la cooperare in cadrul ecosistemului de business romanesc, in egala masura bancile si companiile. Este importanta inclusiv sustinerea reciproca intre companii pentru ca impasul generat de perioada actuala sa fie depasit cu impact cat mai mic posibil", adauga Omer Tetik.BT este deschisa si va coopera cu celelalte banci, in interesul clientilor creditati, acolo unde firmele au credite la mai multe institutii financiare.