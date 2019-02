Deutsche Bank a revenit pe profit in 2018 dupa trei ani de pierderi

Comparativ, in 2017, Deutsche Bank a inregistrat pierderi de 735 milioane euro, informeaza Reuters."Revenirea pe profit arata ca Deutsche Bank este pe drumul cel bun. Acum, prioritatea noastra este sa adoptam urmatorii pasi. In 2019 ne-am propus nu doar sa reducem costurile ci si sa ne concentram pe investitiile destinate cresterii", a declarat directorul general de la Deutsche Bank, Christian Sewing.Deutsche Bank a reusit sa isi reduca semnificativ pierderile in ultimul trimestru al anului trecut, pana la 409 milioane euro, comparativ cu pierderi de 2,43 miliarde euro in ultimele trei luni ale anului 2017.Veniturile nete inregistrate de banca germana s-au situat la 25 miliarde euro pentru intregul an 2018 si la 5,5 miliarde euro pentru ultimul trimestru al anului trecut, sub estimarile analistilor intervievati de Reuters. Trimestrul patru 2018 a fost marcat insa de o scadere de 23% a veniturilor realizate de divizia de tranzactionare de obligatiuni.Problemele cu care se confrunta Deutsche Bank si diminuarea capitalizarii sale de piata au dat nastere la speculatii potrivit carora ar putea avea loc o fuziune cu rivalul Commerzbank. Joi, Bloomberg anunta ca o fuziune intre cele doua mari banci germane ar putea aveaa loc la mijlocul acestui an daca eforturile de restructurare nu vor da rezultate.