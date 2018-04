Deutsche Bank a transferat, din greseala, 28 de miliarde de euro

Greseala a avut loc in data de 16 martie anul curent, cand Deutsche Bank a efectuat un transfer catre un cont apartinand Eurex, casa de clearing a Deutsche Boerse, a precizat un purtator de cuvant al bancii, transmite AFP.Operatiunea trebuia sa implice transferul unei sume mult mai mici, a carei valoare exacta nu a fost dezvaluita, iar Deutsche Bank a subliniat ca eroarea a fost rapid identificata, fara a provoca pagube financiare.Erorile contabile sunt frecvente, dar suma implicata in acest transfer gresit este una neobisnuita, depasind chiar capitalizarea de piata a Deutsche Bank, care in prezent se situeaza la aproximativ 24 miliarde de euro.Acest incident, care a avut loc la scurt timp inainte ca John Cryan sa fie inlaturat din postul de director general, ridica noi semne de intrebare cu privire la procedurile de gestionare si control ale riscurilor, intr-o perioada in care bancile se confrunta cu o supervizare crescuta din partea organismelor de reglementare.In plus, eroarea este jenanta pentru Deutsche Bank, intr-un moment in care cea mai mare banca germana trece printr-o schimbare de lider dupa cel de al treilea an consecutiv incheiat cu pierderi.