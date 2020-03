BCE anunta masuri de stimulare pentru a combate impactul economic al pandemiei

Pana acum, BCE efectua achizitii nete in cadrul programului sau intr-un ritm lunar de 20 de miliarde euro.Oficialii institutiei financiare internationale si-au exprimat speranta ca actiunile "vor sprijini conditii de finantare favorabile pentru economia reala, intr-o perioada de incertitudini accentuate", in conditiile in care analistii avertizeaza ca ar putea urma o recesiune, iar pietele financiare sunt in degringolada.Este pentru prima de cand Christine Lagarde a preluat functia de presedinte, in noiembrie, cand BCE adopta astfel de masuri. Pe langa majorarea achizitiei de obligatiuni pana la finalul anului, BCE va lansa un nou program de credite ieftine pentru a incuraja bancile sa mentina creditarea catre micile companii.In ultimele zile, presiunile au crescut asupra BCE dupa ce Rezerva Federala a SUA (Fed) si Banca Angliei (BoE) au redus de urgenta ratele dobanzilor si au adoptat masuri pentru a raspunde impactului economic al epidemiei."Desi Consiliul guvernatorilor BCE nu vede indicii solide de tensiuni pe pietele monetare sau lichiditati insuficiente in sistemul bancar, aceste operatiuni vor furniza un ajutor eficient in caz de nevoie", se arata in comunicatul BCE.Dupa ce BCE a anuntat masuri de stimulare pentru a combate impactul economic al epidemiei, euro s-a depreciat la cel mai redus nivel inregistrat joi, investitorii grabindu-se sa achizitioneze dolari. Joi, euro s-a depreciat cu 0,5%, tranzactionandu-se la 1,1198 dolari. Pe de alta parte, dolarul s-a apreciat cu 0,4% fata de un cos de valute.Si monedele considerate sigure - yenul japonez si francul elvetian - s-au apreciat joi, pe fondul turbulentelor de pe bursele internationale, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat suspendarea pentru 30 de zile a intrarii in SUA a persoanelor care au calatorit recent in Europa, cu exceptia cetatenilor americani, o masura dura care vizeaza limitarea raspandirii epidemiei.Yenul japonez s-a apreciat cu 0,5%, tranzactionandu-se la 103,98 dolari iar francul elvetian, dupa o apreciere semnificativa, s-a depreciat apoi cu 0,2%, la 0,94 dolari."Situatia in acest moment este fluida: Ne asteptam la noi masuri de relaxare a politicii monetare daca nu se va observa o restrangere a epidemiei pana in iunie", a apreciat economistul Jacob Neil de la Morgan Stanley.In septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor BCE a mentinut dobanda de politica monetara la nivelul zero, in timp ce dobanda la facilitatea de creditare marginala a fost pastrata la 0,25%, iar dobanda la depozite, care se aplica bancilor ce stocheaza lichiditatile in exces la banca centrala pentru o perioada de 24 de ore, a fost redusa de la minus 0,40% la minus 0,50%.