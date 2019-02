BCE: Bancile din zona euro trebuie sa fie pregatite pentru Brexit pana in martie

"In privinta grupurilor bancare din zona euro cu operatiuni in Regatul Unit, ne concentram pe managementul riscului, capacitatea de tranzactionare si viitoarele activitati ale sucursalelor lor britanice", a declarat Enria, la un eveniment organizat de Parlamentul European.Aceasta a dat asigurari ca majoritatea procedurilor de autorizare pentru relocarea in zona euro a bancilor cu sediul la Londra este finalizata sau va fi in urmatoarele saptamani.Institutiile financiare cu sediul in Londra trebuie sa solicite o licenta noua sau sa o extinda pe cea actuala pentru a putea oferi servicii bancare in blocul comunitar si dupa Brexit.Banca Centrala Europeana discuta cu aproximativ 50-60 de firme obtinerea unor licente post-Brexit, a anuntat recent institutia financiara cu sediul la Frankfurt.Bancile care vor acces la Uniunea Europeana dupa Brexit trebuie sa-si infiinteze mai mult decat ''o cochilie goala'' in blocul comunitar, a avertizat recent Autoritatea Bancara Europeana (EBA), ceea ce ar putea determina un exod mai amplu al locurilor de munca si al afacerilor din Londra.Marea Britanie va iesi din UE in luna martie 2019, insa, pentru infiintarea unei noi subsidiare bancare, ar putea fi nevoie de 18 luni si chiar mai mult, avand in vedere ca trebuie mutat personalul, trebuie pusa la punct tehnologia necesara si modificate acordurile contractuale cu clientii din UE.Bancile cu sediul in Regatul Unit se tem de un "hard" Brexit, in urma caruia nu vor avea acces la piata unica europeana, si se confrunta cu presiuni din partea autoritatilor de reglementare pentru a evita o incheiere abrupta a legaturilor cu clientii transfrontalieri, ceea ce ar putea provoca turbulente pe piete.Firmele trebuie sa ofere explicatii clare privind alegerile pe care le iau in ceea ce priveste nivelul viitoarei entitati, sustine Autoritatea Bancara Europeana, care include supervizori din cele 28 de state membre ale UE si de la BCE.Marea Britanie urmeaza sa paraseasca UE la finalul lui martie 2019, dar pana in prezent nu exista un acord cu Bruxelles privind viitoarele relatii.