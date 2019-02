Bloomberg: Bancile de pe Wall Street si-au devansat rivalele europene in 2018

Cota controlata de JPMorgan pe piata veniturilor fixe a crescut cu 1,4% in 2018, pana la 17,1%, banca americana fiind lider mondial pe aceasta piata evaluata la 77 miliarde dolari. De asemenea, pe piata tranzactiilor cu actiuni, evaluata la 53 miliarde dolari, cota JPMorgan a crescut cu 1% in 2018, pana la 13,2%. In acest caz, JPMorgan este devansata de Morgan Stanley, care detine o cota de piata de 16,7%, si Glodman Sachs, cu o cota de piata de 14,2%.In cazul veniturilor fixe, "placinta" impartita de toate bancile au scazut cu 6% in 2018 comparativ cu 2017, dar in cazul tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 14%.In 2017, bancile europene au reusit sa recupereze o parte din decalajul care le separa de rivalele americane, dar in 2018 nu au putut mentine aceasta tendinta, in principal din cauza mediului dificil de tranzactionare din a doua jumatate a anului trecut. Majoritatea marilor banci europene au demarat programe de restructurare care au dus la pierderea unor angajati talentati si a unor clienti. Presiunile de reducere a costurilor sunt mai intense deoarece dobanzile au ramas negative, ceea ce a afectat marjele iar pietele financiare au ramas fragmentate.Grupul bancar elvetian Credit Suisse Group AG a pierdut cel mai mult teren pe piata de equities trading, coborand pe lozul 10 de pe locul 7 in 2017. Urmeaza Deutsche Bank, care a cazut pe locul 11 de pe locul 9. Pe piata tranzactiilor cu bonduri, BNP Paribas SA a pierdut cele mai multe pozitii.Impreuna, cele mai mari cinci banci americane de investitii au controlat anul trecut 58% din veniturile din tranzactii, in crestere fata de 46% in 2010. In schimb, cota de piata a celor mai mari noua firme europene a scazut la 36% de la 50%.