Deutsche Bank este acuzata ca ar fi ajutat clientii sa-si infiinteze firme offshore pentru spalare de bani

Investigatorii analizeaza activitatile a cel putin doi angajati ai Deutsche Bank, acuzati ca ar fi ajutat clientii sa-si infiinteze firme offshore pentru spalare de bani. Au fost ridicate de la sediile bancii documente scrise si electronice, iar investigatiile sunt in derulare, a precizat Procuratura din Frankfurt.Reprezentantii Deutsche Bank au confirmat perchezitiile si au dat asigurari ca vor coopera deplin cu autoritatile.Joi dimineata, actiunile bancii inregistrau un declin de 2,7% la Bursa de la Frankfurt. Anul acesta, titlurile au scazut cu 44%.Procuratura din Frankfurt a explicat ca o verificare amanuntita a Deutsche Bank a fost decisa dupa ce investigatorii au reanalizat recentele scandaluri care au scos la iveala numeroase sisteme de evaziune fiscala, de la "LuxLeaks" la finele lui 2014, "Panama Papers" in luna aprilie 2016 si "Paradise Papers" in luna noiembrie 2017.Cateva banci, inclusiv grupurile suedeze Nordea si Handelsbanken, au fost deja amendate de autoritatile de reglementare pentru ca au incalcat reglementarile referitoare la spalarea de bani.Numai in 2016, peste 900 de clienti au apelat la serviciile subsidiarei Deutsche Bank inregistrate in Insulele Virgine Britanice, generand un volum de 311 milioane euro.Angajatii Deutsche Bank sunt acuzati ca nu si-au respectat obligatiile si nu au raportat suspiciunile legate de spalarea de bani in cazul clientilor si al firmelor offshore implicate in schemele de evaziune fiscala, au precizat procurorii.Cel mai mare grup bancar din Germania trece printr-o ampla reorganizare dupa trei ani consecutivi de pierderi, o retrogradare din partea Standard & Poor's si ratarea testelor de stres derulate de Rezerva Federala americana.In perioada iulie-septembrie 2018, Deutsche Bank a inregistrat un profit net de 229 de milioane de euro, in scadere cu 65% fata de un rezultat de 649 de milioane de euro inregistrat in perioada similara a anului trecut.