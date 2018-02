Moneda digitala, cel mai mare inamic al bancilor centrale. Experti: Autoritatile au toate motivele sa intervina

"Exista argumente solide pentru o interventie a autoritatilor. Aceste active pot da nastere la ingrijorari cu privire la protectia consumatorilor si investitorilor.Autoritatile relevante au datoria de a educa si proteja investitorii si consumatorii si trebuie sa fie pregatite pentru a actiona", a declarat Agustin Carstens la un eveniment organizat la Universitatea Goethe din Frankfurt, informeaza The Wall Street Journal."Simbolurile digitale private care se pretind a fi monede nu trebuie sa submineze increderea in bancile centrale", a apreciat Carstens, care nu a sugerat insa care sunt masurile concrete care ar trebui luate.Agustin Carstens, fost guvernator al Bancii Centrale a Mexicului, este ultimul dintr-un sir de decidenti care s-au pronuntat impotriva monedelor digitale, dupa ce bitcoin, cea mai cunoscuta criptomoneda, a cunoscut o apreciere spectaculoasa de peste 1.000% in 2017.In acest an insa, bitcoin a pierdut aproape doua treimi din valoare, ajungand sub pragul de 6.000 de dolari de la 19.000 de dolari in decembrie.Mario Draghi, presedintele Bancii Centrale Europene, a declarat si el luni ca monedele digitale ar trebui privite drept active foarte riscante, adaugand ca BCE analizeaza riscurile potentiale pentru bancile din zona euro.Anterior, Randal Quarles, director de reglementare la Rezerva Federala americana declara si el ca monedele digitale ar putea reprezenta o provocare serioasa la adresa stabilitatii financiare daca ar fi adoptate la scara larga.Fondata in anul 1930, Banca Reglementelor Internationale este considerata "banca centrala a bancilor centrale".BRI este contraparte pentru tranzactiile financiare derulate de bancile centrale. In plus, BRI serveste si ca forum pentru facilitarea schimburilor de opinii intre institutiile de emisiune monetara si drept centru de cercetare economica si monetara.De asemenea, BRI actioneaza, printre altele, si ca agent sau mandatar pentru operatiunile financiare internationale.