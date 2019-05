Olli Rehn: Rolul bancilor de a furniza finantare se erodeaza in Europa

"In Europa, creditarea este din ce in ce mai mult asigurata de fondurile de investitii, companiile de asigurari si furnizorii de credite de consum", a afirmat Rehn, care este si guvernatorul Bancii Centrale a Finlandei, intr-un discurs rostit la Helsinki.Rehn, care este vazut ca un potential succesor al presedintelui BCA, Mario Draghi, a respins ca "teologica" dezbaterea daca stabilitatea financiara ar trebui sa faca oficial parte din mandatul BCE si a avertizat ca UE este in pericol daca nu sunt adoptate rapid noi politici pentru prevenirea crizelor financiare.Oficialul BCE a explicat ca trebuie monitorizate in Europa fondurile de investitii care isi asuma riscuri legate de creditare si investesc in active mai putin lichide."Sistemele financiare se schimba si aceste schimbari aduc noi riscuri", a avertizat Rehn.