Presedintele Bancii Mondiale critica unele banci de dezvoltare pentru ca agraveaza datoriile tarilor sarace

Cu ocazia unui forum comun Banca Mondiala - Fondul Monetar International dedicat datoriilor tarilor sarace, David Malpass a spus ca Banca Asiatica de Dezvoltare (ADB), Banca Africana de Dezvoltare si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) contribuie la problema datoriilor."Avem o situatie in care alte institutii financiare internationale si, intr-o anumita masura, institutiile financiare pentru dezvoltare ca intreg, cu siguranta agentiile oficiale care ofera credite pentru export, au tendinta de a acorda credite mult prea rapid si sa agraveze problema datoriilor tarilor", a spus Malpass. Acesta a subliniat ca Banca Asiatica de Dezvoltare (ADB) imprumuta mai multe miliarde de dolari Pakistanului, tara care se afla intr-o situatia fiscala problematica, in timp ce Banca Africana de Dezvoltare face acelasi lucru in Nigeria si Africa de Sud.Malpass a spus ca este nevoie de mai multa coordonare intre institutiile financiare internationale pentru ca acestea sa isi coordoneze imprumuturile si sa mentina standarde ridicate de transparenta. "Avem o adevarata problema cu aceste institutii financiare internationale care agraveaza povara datoriilor si cred ca asta pune presiune asupra Fondului Monetar International sa actioneze in cel mai bun interes al tarii", a spus Malpass.Presedintele Bancii Mondiale a mai spus ca noua Banca Asiatica pentru Investitii in Infrastructura (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB), creat la initiativa Beijingului, incearca sa puna la punct standarde de creditare echivalente cu cele ale Bancii Mondiale si de asemenea creeaza mai putin e probleme decat unele din bancile traditionale de dezvoltare. Desi China este deseori criticata pentru ca impovareaza unele economii in dezvoltare prin strategia "O centura, un Drum", Malpass a spus ca Beijingul cauta modalitati pentru a aduce contractele de creditare in linie cu normele internationale. Malpass a apreciat ca una din modalitatile prin care Beijingul ar putea face acest lucru este prin cresterea transparentei contractelor de creditare si prin eliminarea clauzelor de confidentialitate.Fondul Bancii Mondiale pentru cele mai sarace tari, Asociatia Internationala de Dezvoltare (IDA), va implementa un nou set de reguli de creditare la mijlocul acestui an pe masura ce va debloca o noua runda de finantare care ar urma sa puna la dispozitie 85 miliarde dolari su forma de imprumuturi si granturi. Noile reguli sunt menite sa puna la punct noi standarde de transparenta si necesita coordonarea cu alte institutii multilaterale care lucreaza in aceiasi tara.