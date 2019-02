Prima femeie profesor universitar in economie de la Oxford va fi noul economist sef al BERD

Javorcik, cetateana poloneza, care a lucrat anterior la sediul Bancii Mondiale de la Washington si detine un doctorat de la Universitatea Yale, va prelua postul de economist sef al BERD in luna septembrie 2019. Beata Javorcik este prima femeie care detine statutul de profesor universitar in economie la Oxford.Intr-un comunicat de presa al BERD se precizeaza ca rusul Sergei Guriev, care ocupa postul de economist sef al BERD incepand din luna ianuarie 2016, va reveni la postul sau anterior de profesor la Universitatea de Stiinte Politice din Paris.Rolul de economist sef presupune consilierea presedintelui BERD si a altor oficiali de rang inalt ai institutiei pe teme economice care au legatura cu aria de operatiuni a bancii. De asemenea, biroul economistului sef al BERD este responsabil de prognozele macroeconomice ale institutiei.Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a fost infiintata in 1991 pentru a investi in fostele state din blocul comunist si a le ajuta sa faca tranzitia la economia de piata. In ultimii ani, BERD a inceput sa-si reorienteze atentia dinspre fostul bloc sovietic spre Africa de Nord si Orientul Mijociu. In Romania, BERD se numara printre investitorii institutionali de top. Pana in prezent, banca a investit aproape 8 miliarde de euro in tara in peste 400 de proiecte. Numai in 2017 a investit 550 de milioane de euro in Romania. Din aceasta finantare, peste 500 de milioane de euro au fost furnizate sectorului privat, cel mai inalt nivel din ultimii sapte ani.