Tarile care vor sa isi reduca dependenta de dolari cumpara tot mai mult aur

Consiliul mondial al aurului (WGC) a publicat joi un raport potrivit caruia achizitiile strategice de aur ale bancilor centrale au facut ca cererea mondiala de aur sa creasca cu sapte procente in primul trimestru pana la 1.053,3 tone.In primele trei luni ale acestui an bancile centrale au achizitionat o cantitate de 145,5 tone de aur, cu 68% mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Aceasta dupa ce pe parcursul anului 2018, bancile centrale au achizitionat 651,5 tone de aur, cea mai mare cantitate de dupa 1967."Am vazut o continuare a cererii puternice venita din partea bancilor centrale. Ne asteptam la un nou an bun in ceea ce priveste achizitiile bancilor centrale, dar voi fi placut surprins daca se vor ridica la nivelul din 2018", a declarat directorul de studii de piata de la WGC, Alistair Hewitt.Potrivit Consiliului mondial al aurului, pe langa cumparatori obisnuiti precum bancile centrale din Kazahstan si Turcia, in primul trimestru al acestui an Ecuadorul a decis sa isi majoreze rezervele de aur pentru prima data dupa 2014 iar Qatarul si Columbia au facut si ele achizitii semnificative in primul trimestru.Lista cumparatorilor de aur este dominata desi cel mai frecvent sunt state cu o pondere mai mica a aurului in rezerve decat in cazul tarilor din Europa Occidentala.Tot in primul trimestru, investitorii ingrijorati de incertitudinea economica si politica precum si de perspectivele unei majorari lente a dobanzilor s-au reorientat spre aur astfel ca fondurile de tip exchange-traded funds au adaugat o cantitate de 40,3 tone de aur la detinerile lor in primele trei luni ale anului, cu 49% mai mult decat in primul trimestru al anului trecut. In mod traditional, aurul este considerat o investitie sigura in perioade de turbulente politice sau economice.Consumul de aur pentru bijuterii a crescut cu un procent pana la 530,3 tone in primul trimestru, gratie in special cresterii cererii venite din India, care a contracarat o usoara scadere a cererii chineze.In schimb, cererea de aur venita din partea investitorilor in lingouri si monede a scazut cu un procent, pana la 257,8 tone, in timp ce cererea de aur venita din partea utilizatorilor industriali a scazut cu 3%, pana la 79,3 tone.Pe partea ofertei de aur, aceasta a ramas practic neschimbata in primul trimestru la 1.150 de tone. Consiliul mondial al aurului si-a revizuit insa estimarile cu privire la contributia minerilor "artizanali". Acest sector ar fi responsabil pentru 15-20% din productia mondiala de minereu de aur. In tari precum Zimbabwe minerii "artizanali" sunt responsabili pentru mai mult de jumatate din productia de aur si sunt o parte vitala a economiei. Insa, potrivit noilor reguli ale London Bullion Market Association, acesti mineri vor avea dificultati in a-si vinde aurul in mod legal deoarece productia lor este realizata in afara oricaror norme de siguranta sau de mediu.