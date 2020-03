Asociatiile consumatorilor de servicii bancare solicita reechilibrarea contractelor de credit

"In contextul actual, unul tot mai dificil din punct de vedere economic, o categorie deosebit de vulnerabila o reprezinta debitorii cu credite in valuta, in special cei cu credite in franci elvetieni. Pe langa dificultatea sporita a achitarii ratelor lunare, din cauza unor costuri suplimentare aparute odata cu pandemia de coronavirus, acestia sunt nevoiti sa faca fata si unei cresteri explozive a cursului valutar", se arata intr-un comunicat comun al Asociatiei Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) si Asociatiei pentru Informarea, Consilierea si Educarea Consumatorilor - CREDERE transmis marti AGERPRES.Potrivit sursei citate, in aceasta perioada in care intreaga societate cauta solutii de redresare financiara sau de limitare a pierderilor si a costurilor pe care nu le pot acoperi, debitorii cu credite in valuta, in special cei in franci elvetieni, au la dispozitie o solutie mai mult decat eficienta."In Parlament se asteapta votul final al Camerei Deputatilor, camera decizionala, o propunere legislativa (Pl-x 10/2019) care are ca scop reechilibrarea contractului de credit, prin impartirea poverii intre creditor si debitor si, pe cale de consecinta, degrevarea debitorului de o parte din povara ratelor crescute excesiv. Legea reglementeaza aspectul impreviziunii intervenite in contract, integrand decizia Curtii Constitutionale nr. 731 din 6 noiembrie 2019 care a statuat ca Parlamentul este indreptatit sa emita o astfel de reglementare in materia contractelor de credit incheiate intre consumatori si banci", spun reprezentantii celor doua asociatii ale consumatorilor de servicii financiar-bancare.In acest context, AURSF si CREDERE solicita Camerei Deputatilor sa voteze de urgenta aceasta lege, deoarece au existat dezbateri in comisiile de specialitate, ajungandu-se la un consens in ceea ce priveste forma acestei legi. "Ca atare, speram ca votul in Plen va fi unul unanim, fiind de datoria tuturor partidelor politice sa amane diferendele politice si doctrinare pentru vremuri mai putin dificile si sa ajunga la un consens in ceea ce priveste votarea urgenta a acestei legi vitale pentru debitori", se mentioneaza in comunicat.Totodata, ulterior adoptarii de catre Parlament, cele doua asociatii solicita Presedintelui Romaniei promulgarea urgenta a legii si cere "in mod ferm" tuturor actorilor implicati sa nu intervina asupra parcursului firesc al legii si sa permita promulgarea si aplicarea ei de urgenta.Reprezentantii celor doua asociatii, AURSF si CREDERE, sustin ca legea trebuie aplicata in forma actuala, cat mai curand, intrucat orice intarziere a promulgarii are efecte grave pentru debitori care nu au, in acest moment, nicio optiune reala de degrevare a poverii ratelor foarte mari. Simpla amanare a ratelor, si aceea uneori pe baza unui mecanism care mai mult impovareaza debitorul, nu reprezinta o solutie reala pe termen mediu si lung, mai spun cele doua asociatii.In opinia acestora, Legea a fost "retrimisa" in Parlament de Curtea Constitutionala, care a solicitat anumite modificari de fond. Asadar, forma actuala a legii este in acord cu modificarile cerute de Curte, un control suplimentar fiind redundant in acest moment, generand doar o intarziere nejustificata si de rea-credinta a intrarii in vigoare a legii.Nu in ultimul rand, procedura descrisa de lege presupune interventia instantei de judecata, in cazul in care partile (banca si debitorul) nu ajung la un acord amiabil. Astfel, in cadrul procesului civil, partile sau judecatorul pot cere un control de constitutionalitate daca apreciaza ca se impune acest lucru.Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) a fost infiintata in toamna anului 2013, pentru a veni in sprijinul consumatorilor utilizatori de servicii financiare si este membra a Federatiei Europene a Utilizatorilor de Servicii Financiare (Better Finance), iar din aprilie 2016 presedintele AURSF este membru al board-ului organizatiei.Asociatia CREDERE pentru Informarea, Consilierea si Educarea Consumatorilor a fost infiintata in anul 2018, la initiativa unui grup de consumatori care in ultimii 9 ani s-au implicat activ in demersuri ce au avut drept obiectiv protejarea intereselor consumatorilor de servicii financiar-bancare. Membrii fondatori ai asociatiei Credere au peste 20 de ani de experienta in materie de protectie a consumatorilor de servicii financiar-bancare, fiind licentiati in economie si drept.