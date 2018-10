Bancherii vorbesc despre o eventuala guvernare digitala: Avem nevoie de mai multi absolventi in stiinte, inginerie si matematica

"Noi credem ca este nevoie de o educatie digitala in Romania. Impactul unei guvernari digitale trebuie sa aiba un sens. Cand ma gandesc la sens, ma gandesc la abrevierea cuvantului SENS. Adica trebuie sa aiba un impact asupra statului, economiei, naturii umane si societatii. Din pacate, Romania se inscrie pe ultimele locuri in oricare dintre studiile de specialitate pe tema digitalizarii. Acest lucru ne da, insa, oportunitatea de a creste, de a avea acea viteza de croaziera pentru a ajunge pe locuri fruntase. In privinta beneficiilor digitale, studiul PwC arata ca o tara care are un nivel de digitalizare ridicat fata de celelalte tari, se poate demonstra ca isi poate creste PIB-ul potential. Pe langa cresterea economica poate sa colecteze la bugetul statului mai mult decat celelalte tari care au un nivel de digitalizare mai scazut. Deci, un nivel de digitalizare ridicata nu ne poate pune decat intr-o pozitie mai buna. Noi, in zona digitalizarii, avem autostrazile digitale construite deja. Mai trebuie sa punem masinile si sa avem obiective, cum sa mergem de la A la B si cu ce eficienta", a spus Oprescu.Potrivit oficialului ARB, Romania trebuie sa creasca numarul de absolventi in stiinte, inginerie si matematica pentru a putea performa din punct de vedere al digitalizarii."Avem nevoie sa crestem numarul de absolventi de stiinta, inginerie si matematica. Aici, stam un pic mai bine. In privinta contributiei pe care sistemul bancar o poate aduce la cresterea digitalizarii, noi, sistemul bancar, putem sa fim facilitatori, nu neaparat liderii schimbarii. Noi, sistemul bancar, suntem foarte bine dezvoltati din punct de vedere al digitalizarii", a mentionat Sergiu Oprescu.Conform studiului privind implementarea guvernarii digitale in Romania, la nivel international exista o serie de cercetari care analizeaza gradul de digitalizare al unei tari, iar in aceste ierarhii Romania se situeaza pe ultimele locuri.Astfel, intr-un studiu intocmit de ONU in 2018, tara noastra se claseaza pe locul 67 din 193 de state, dar pe ultimul loc in cadrul tarilor membre din Uniunea Europeana (UE).De asemenea, in raportul DESI din acest an, Romania se afla pe pozitia 28 din 28, in timp ce in clasamentul IMD World 2018 ne aflam pe locul 54 din 63 de tari, la nivel mondial, respectiv pe penultimul loc in randul statelor membre UE.Asociatia Romana a Bancilor (ARB) organizeaza, joi, conferinta de prezentare a studiului privind implementarea guvernarii digitale in Romania. Asociatia a fost constituita in anul 1991 si are in prezent 36 de membri. De asemenea, institutia este membra in 26 de organisme nationale lucrative de dezvoltare si perfectionare a cadrului economic, iar comunitatea bancara pune la dispozitie peste 800 de specialisti care participa la cele 23 de comisii tehnice ale ARB.