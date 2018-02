BNR: Monedele virtuale sunt riscante dar inca nu ameninta stabilitatea financiara in Romania

"In contextul evolutiei schemelor de monede virtuale, inclusiv a riscurilor asociate acestora, Banca Nationala a Romaniei isi intareste pozitia exprimata prin comunicatul emis in martie 2015, cand atragea atentia asupra riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede. Banca Nationala a Romaniei semnaleaza o crestere a interesului populatiei fata de monedele virtuale, in special Bitcoin, atat din perspectiva detinerii si tranzactionarii acestora, cat si ca afacere. Pe fondul lipsei reglementarilor si a lipsei supravegherii schemelor de monede virtuale, la nivel global, precum si a diversificarii acestora, s-au amplificat riscurile financiare si reputationale la nivelul detinatorilor", se mentioneaza in comunicat.Totodata, avand in vedere cresterea exponentiala din ultima perioada a pretului majoritatii monedelor virtuale, si a fluctuatiilor foarte mari inregistrate de acestea pe perioade foarte scurte, institutia clasifica monedele virtuale drept active speculative, extrem de volatile si riscante."In scopul evitarii manifestarii riscului reputational la nivelul institutiilor de credit, Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere a acestora, descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii sau de tranzactionare a acestor monede. Banca Nationala a Romaniei va continua sa monitorizeze evolutia schemelor de monede virtuale din perspectiva manifestarii unor potentiale riscuri asupra sistemului financiar, cu mentiunea ca, in prezent, datorita volumelor foarte mici, aceste scheme nu reprezinta o amenintare la adresa stabilitatii financiare din Romania", se mai spune in comunicat.