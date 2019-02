Comisia Europeana: Sistemul bancar din Romania va fi extrem de afectat de impozitarea activelor financiare

La sfarsitul anului trecut, fara a se consulta cu partile implicate si fara o evaluare a impactului, Guvernul a decis, prin Ordonanta de Urgenta 114, impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2% (contributie numita initial de autoritati "taxa pe lacomie"), se arata in raport.Taxa este extrem de pro-ciclica si ridica temeri legate de calibrare, deoarece inhiba mecanismul de stabilire a pretului in sectorul bancar. Pe baza analizelor preliminare, taxa va pune probabil la grea incercare stabilitatea financiara, afectand semnificativ solvabilitatea si profitabilitatea bancilor si va inrautati si mai mult situatia bancilor mai slabe, apreciaza CE.Impactul asupra profitabilitatii sectorului bancar pare sa fie mult mai ridicat decat in alte state din UE care au introdus astfel de taxe in trecut. Mai mult, taxa va afecta probabil si creditarea, va reduce flexibilitatea politicii monetare si va limita mecanismul sau de transmisie. Gradul de intermediere financiara in Romania este in prezent la cel mai scazut nivel din UE, avertizeaza CE.Expunerea sectorului bancar la piata imobiliara a crescut semnificativ in ultimii ani. Bancile sunt intermediarii financiari cei mai expusi la sectorul imobiliar. Creditele ipotecare acordate gospodariilor au reprezentat peste o treime din totalul imprumuturilor catre sectorul privat, cele mai multe fiind cu rate variabile ale dobanzilor. Aceasta expunere sporita a fost sprijinita masiv prin programul "Prima casa".Cresterea economica robusta si evolutiile de pe piata imobiliara din ultimii ani ar putea justifica renuntarea la programul "Prima casa", se arata in raport.In ultimii ani a crescut gradul de indatorare al gospodariilor, desi de la un nivel scazut. In timp ce nivelul de indatorare al gospodariilor ca procent din PIB a fost de sub 17% in 2017, mult sub media din UE, gradul de indatorare al celor cu venituri mici constituie un motiv de ingrijorare deoarece ei sunt cei mai expusi la cresterea ratelor dobanzilor. Pentru a limita riscurile cauzate de nivelul ridicat de indatorare al persoanelor cu venituri scazute, BNR a introdus din ianuarie 2019 niveluri maxime ale indatorarii, pentru creditele denominate in lei si in valuta.