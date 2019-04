Consiliul Concurentei a consultat Comisia Europeana privind investigatia ROBOR: Nu sunt dovezi de cartel

"Va scriu in legatura cu mailul dumneavoastra din 7 februarie (...) . In scrisoare, va referiti la o posibila manipulare a ROBOR in detrimentul cetatenilor romani si solicitati Comisiei sa demareze o investigatie", se arata in documentul datat 14 martie 2019 si semnat de comisarul Vestager.Ea a tinut sa sublinieze ca investigatiile Comisiei Europene pe tema EURIBOR nu au vizat credite sau ipoteci detinute de consumatori, ci s-a referit la intentiile de a manipula indicele cu potentiale efecte asupra pietelor de derivative din UE, fara a exista indicii ca imprumuturile pe termen lung sau ipotecile ar fi fost afectate de comportamentul anticoncurential al bancilor implicate."In primul rand, documentele pe care mi le-ati atasat in scrisoarea dumneavoastra sunt vechi de peste zece ani, datand din perioada varfului crizei financiare, iar la prima vedere nu par a oferi suficiente dovezi ale unui infringement, pentru a justifica o investigatie", a aratat oficialul european.In al doilea rand, precizeaza ea, avand in vedere perioada lunga de timp care a trecut de atunci, Comisia nu mai poate sa aplice amenzi."In ultimul rand, si probabil cel mai important, inteleg ca Consiliul Concurentei deja a derulat o investigatie asupra acestui aspect, care a fost inchisa in 2013. De asemenea, inteleg ca, la acea vreme, Consiliul Concurentei a consultat DG Competition cu privire la modul in care a fost finalizat investigatia. Subliniem ca aceasta a fost optiunea Consiliului Concurentei, care nu avea nicio obligatie de a proceda in acest fel", a conchis Vestager.Pe 4 aprilie, prezenta in Romania la o conferinta, Margrethe Vestager arata ca exista ingrijorari privind faptul ca ancheta parlamentara cu privire la activitatea Consiliului Concurentei ar putea afecta independenta institutiei, principiu fundamental al unei noi directive in domeniu.Vestager a aratat ca, la inceputul acestui an, Parlamentul European a adoptat o noua directiva in domeniul concurentei, care confera autoritatilor de resort din fiecare stat o independenta sporita."Este foarte important sa avem autoritati independente, cu resurse suficiente si cu uneltele necesare pentru a proteja consumatorii. Acest lucru ar insemna sa poti ridica toate tipurile de dovezi. Iata de ce este important ca noua legislatie europeana, agreata de toate statele membre si adoptata in Parlamentul European cu o majoritate uriasa, sa fie acum transpusa in legislatia nationala, in litera si spiritul ei. Pentru ca independenta este o metoda pentru a te asigura ca servesti in continuare cetatenii, in rolul lor de consumatori", a sustinut oficialul european.Potrivit acesteia, ancheta parlamentara demarata in urma cu o luna cu privire la activitatea Consiliului Concurentei, pe tema unei investigatii din trecut referitoare la ROBOR, ridica ingrijorari asupra modului in care este respectat in Romania principiul independentei Consiliului Concurentei."Monitorizam ceea ce se intampla in ceea ce priveste independenta institutiei de concurenta in Romania si avem ingrijorari cu privire la ancheta parlamentara referitoare la activitatea Consiliului Concurentei, care se pare ca pune sub semnul intrebarii unele dintre aceste principii fundamentale (ale directivei - n.r.) ", a precizat Vestager.In februarie, Parlamentul a infiintat o comisie de ancheta privind o investigatie derulata de Consiliul Concurentei in perioada 2008-2013 pe tema ROBOR.Senatorul ALDE Daniel Zamfir, presedintele comisiei de ancheta, sustine ca, in 2008, bancile s-au inteles intre ele pentru a stabili cotatii ROBOR ridicate, iar Consiliul Concurentei a acoperit acest fapt.Audiat in comisia de ancheta, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat ca institutia pe care o reprezinta nu a gasit dovezi din care sa reiasa ca bancile s-au inteles intre ele pentru a creste nivelul indicelui ROBOR."In acele zile, este vorba de trei zile din octombrie 2008, ROBOR a crescut foarte mult. Era o criza globala, cursul se depreciase puternic. ROBOR-ul creste foarte mult, dupa trei zile intervine BNR si il plafoneaza. Intrebarea era: in cele trei zile ROBOR a crescut in urma unor fenomene din piata, indiferent a cui e vina, sau este o intelegere ilegala? (...) Nu am gasit dovezi din acele mail-uri ca ei s-au inteles sa duca peste piata nivelul ROBOR. Am inteles ca se plangeau ca sunt prea mici cotatiile, ca, influentate de BNR, nu sunt la nivelul pietei", a spus Chiritoiu, in cadrul audierilor.Acesta a adagat ca Executivul european a supervizat investigatia si nu a gasit niciun indiciu ca a fost incalcata legea.Potrivit datelor Bancii Nationale, ROBOR la 3 luni a urcat, in octombrie 2008, de la 25,34% in 16 octombrie, la 42,04% in 17 octombrie, 49,81% in 20 octombrie respectiv 44,41% in 21 octombrie. Ulterior, cotatia indicelui a scazut.Dezbaterile si votul asupra raportului privind o eventuala manipulare a ROBOR, ce urmau sa aiba loc miercuri in cadrul Comisiei economice, industrii si servicii din Senat, au fost amanate pentru saptamana viitoare, din lipsa de cvorum.Potrivit presedintelui comisiei de specialitate, Daniel Zamfir, raportul este finalizat si s-a ajuns la o serie de concluzii, iar luni, 15 aprilie, documentul va fi depus la Biroul Permanent Senat, cu propunerile aferente.