Consiliul Concurentei a inceput o analiza a nivelului ROBOR. Chiritoiu: Suntem foarte interesati sa vedem efectele OUG 114/2018

"Avem o analiza pe zona de ROBOR. Ne uitam la ROBOR, nu si la curs, pentru ca au fost dezbateri in spatiul public si suntem foarte interesati sa vedem efectele Ordonantei 114 (OUG 114/2018) ", a spus Chiritoiu.Intrebat daca urmeaza sa fie declansata o investigatie aprofundata pe aceasta tema, el a raspuns: "Ca politica a institutiei, nu va spunem niciodata ce urmeaza sa declansam".In legatura cu afirmatiile senatorului ALDE Daniel Zamfir, potrivit caruia Consiliul Concurentei nu a sanctionat, in 2008, mai multe banci suspectate ca s-ar fi inteles pentru a manipula nivelul ROBOR, Chiritoiu a afirmat ca investigatia de la acel moment nu a identificat dovezi in acest sens."Recunosc ca este o surpriza pentru mine sa fac acum, in 2019, o declaratie despre evenimente din 2008, dar avem de-a face cu o ciocnire intre mari actori, intre titani, si atunci mai apar si ricoseuri, pagube colaterale, se mai rataceste cate un glont si ajungem noi sa vorbim de aceste subiecte de acum 11 ani. Procedural, lucrurile au fost in regula. Investigatia a fost finalizata, decizia s-a luat conform procedurilor legale, iar ordinul de inchidere a investigatiei exista si se afla de ani de zile postat pe site-ul institutiei. Ma surprinde ca se pot lansa atat de usor acuzatii fara sa faci o minima verificare, fara sa contactezi institutia sau sa verifici site-ul. Ar fi fost foarte simplu ca aceste afirmatii false sa nu fie facute publice", a sustinut Chiritoiu.In plus, potrivit acestuia, la acel moment, Comisia Europeana, care investiga astfel de practici la nivel comunitar, a aplicat amenzi in Marea Britanie si ar fi facut acest lucru si pentru bancile din Romania, daca ar fi existat dovezi ca acestea au incalcat legea."Daca ne uitam la ce s-a intamplat in 2008, atunci a fost apogeul crizei, s-a prabusit o mare banca americana, a fost panica in toata lumea si la noi a crescut foarte mult ROBOR-ul. S-a pus problema de ce. Din cauza acestei crize financiare globale sau din cauza unui comportament de intelegere intre banci intr-un anumit moment, intr-o luna? Asta ne-a cerut BNR, se pare, la vremea respectiva sa analizam. Spun 'se pare', pentru ca cel care a declansat investigatia, predecesorul meu, nu mai este in viata. Raportul nostru nu a gasit dovezi ca ar fi existat o intelegere in acel moment", a relatat presedintele Concurentei.Din ratiuni procedurale, acest raport a fost discutat si cu Comisia Europeana, a adaugat el."Comisia a identificat un cartel in Anglia si a sanctionat bancile de la Londra pentru ceva similar, trucarea indicelui de piata monetara de la Londra, pe baza unui autodenunt, o cerere de clementa, facut de Royal Bank of Scotland. Aceasta banca a fost investigata si de noi, era parte dintre cele zece banci care faceau asamblarea ROBOR-ului la momentul 2008. Comisia Europeana a avut la dispozitie investigatia noastra, a avut la dispozitie autodenuntul Royal Bank of Scotland si a decis ca sanctioneaza numai la Londra. Daca ar fi existat dovezi ca exista comportamente similare la Bucuresti, atunci Comisia Europeana ar fi preluat cazul nostru si ar fi aplicat o sanctiune care ar fi acoperit si Romania. Dar nu am gasit noi si nu au gasit nici dansii genul acesta de dovezi si atunci amenda lor a fost pentru Londra", a explicat Chiritoiu.Acest lucru nu inseamna insa ca bancile nu au facut ceva rau in alte perioade, a atras el atentia."Ne uitam la piata bancara si am avut multe actiuni de atunci. Avem o investigatie inceputa in urma cu un an, care este in lucru in momentul de fata si pe care o terminam in acest an. Investigatia se va termina atunci cand vom avea dovezi daca au incalcat sau nu legea. Au avut loc inspectii la 25 de banci, a fost cea mai mare inspectie facuta de Consiliu vreodata, s-au colectat date si in cateva luni vom avea confirmarea daca bancile au incalcat sau nu Legea concurentei, dar pentru fapte recente, de acum doi ani, nu din 2008", a continuat oficialul Concurentei.Totodata, Chiritoiu a amintit si de o directiva europeana care ar fi trebuit transpusa in legislatia romaneasca inca de acum trei ani si care ar fi permis reducerea comisioanelor bancare."De trei ani avem o directiva care faciliteaza intrarea pe piata a unor noi actori, companii bazate pe tehnologie, care vor face concurenta bancilor. In felul acesta, se vor reduce comisioanele platite de consumatorii romani. Ar fi trebuit transpusa cel mai tarziu acum un an si puteam sa o facem de acum trei ani. Cu toate acestea, nu o avem transpusa nici acum. Eu mai degraba m-as concentra pe acest instrument care e clar, e probat, e la indemana, in loc sa-mi consum energia pe alte lucruri", a recomandat seful Consiliului Concurentei."Daca subiectul este cum se stabileste ROBOR, vom colabora cu comisia parlamentara, vom pune la dispozitie, cat de repede se poate, date din raportul nostru - acest raport este o radiografie a ceea ce s-a intamplat in cateva zile din octombrie 2008", a mai spus el.In contextul nivelului ridicat al ROBOR, duminica seara, la Antena 3, consilierul premierului, Darius Valcov, a acuzat Consiliul Concurentei de faptul ca taraganeaza investigatiile."Acest nivel al ROBOR, cand exista lichiditate, trebuie sa coboare. (...) Solutia exista si a fost introdusa in ultima OUG. Le-a scapat marilor artisti. Exista o obligatie acolo. Faimosul Consiliu al Concurentei sa nu mai taraganeze! OUG spune asa: in trei luni trebuie sa dai primele indicii si in sase rezultatul final. Si ministrul Finantelor este pregatit sa ceara interventia Consiliului Concurentei, sa vedem daca exista vreo intelegere. Domnul Zamfir a fost aici si a aratat cum in 2008 au dat pe fata aceasta tendinta. Acum vor fi obligati sa prezinte in sase luni raportul final', a spus Valcov, potrivit antena3.ro.Intrebat daca autoritatea de concurenta poate interveni pentru a stabili cursul de schimb sau nivelul ROBOR, Chiritoiu a raspuns: "Romania este o economie de piata, cursul si ROBOR sunt stabilite de piata, iar piata are un reglementator care este BNR"."Cu siguranta, Consiliul Concurentei nu stabileste nici dobanda bancara, nici cursul de schimb", a adaugat el.De asemenea, referitor la termenul de sase luni in care Consiliul ar trebui sa finalizeze investigatiile, conform actului normativ la care s-a referit Valcov, Chiritoiu a precizat ca unele anchete pot fi terminate in cateva luni, insa, in cazul investigatiilor - care se pot finaliza cu amenzi - este nevoie de mai mult timp pentru a strange probe concrete.De regula, la nivelul Comisiei Europene, o investigatie dureaza 2 - 3 ani, a mai afirmat acesta."Duratele sunt mari, dar asa este in toata Europa, pentru ca aceasta este natura investigatiilor. Ele sunt similare cu cele ale Parchetului, intrucat spui ca X este vinovat si trebuie sa plateasca o amenda, si alta este sa faci o analiza rapida sa spui ca ceva nu merge bine si hai sa schimbam regulile ca in viitor sa mearga bine. Reglementatorii, cum sunt BNR sau ANCOM, pot spune ca schimba o regula in piata ca lucrurile sa mearga bine. Noi nu putem face asta, dar noi in primul rand trebuie sa spunem daca X sau Y a incalcat legea si ajungem la procese. Ne vom stradui tot timpul sa reducem duratele investigatiilor, dar si clasa politica trebuie sa accepte ca ai la dispozitie instrumente diferite. Nu poti sa ceri fiecarui instrument sa produca efecte la fel de rapide", a mai spus Chiritoiu.Ordonanta de Urgenta 114 din 29 decembrie 2018 instituie taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic si telecom, precum si taxe pe activele din sistemul bancar. In acest ultim caz, Guvernul a decis impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%, contributie denumita initial de autoritati "taxa pe lacomie".