Cum a obtinut un roman stergerea unei datorii de peste 44.000 de euro la banca

In acest caz, banca a acceptat stergerea unei datorii aproape egale cu suma imprumutata initial consumatorului."Dupa ce, in decembrie 2018, prin intermediul CSALB solutionarea unui caz in care beneficiul consumatorului, in relatie cu una din bancile la care avea imprumuturi, s-a ridicat la 39.000 de euro, acum avem un nou record valoric. De data aceasta vorbim despre un caz social in care banca a acceptat stergerea unei sume importante si conditii mai bune de plata pentru diferenta care a ramas de achitat. Cresterea sumelor pe care institutiile financiar-bancare le scad din sold sau din costul creditelor dovedeste ca bancile sunt dispuse sa negocieze cu adevarat conditii mai bune pentru consumatori. Dar, ambele parti au de castigat, deoarece isi pot continua relatia contractuala si, prin alegerea concilierii, a negocierii, evita rezolvarea litigiilor in instanta", a spus Alexandru Paunescu, membru al Colegiului de Coordonare CSALB.Conform comunicatului, solutia a fost propusa de conciliatorul Roxana Mustatea, dupa trei luni de discutii cu ambele parti implicate, banca si consumatorul."Vorbim despre un caz social, un caz care a fost analizat uman, nu din punct de vedere financiar. Toata lumea - atat CSALB, cat si banca - l-a tratat ca atare: mai mult cu sufletul si mai putin pe baza cifrelor. Banca a acordat o diminuare a soldului de 44.600 de euro care reprezinta aproape intreaga suma pe care consumatoarea a imprumutat-o in 2007. Pentru diferenta care a ramas de plata, banca a impartit suma in rate cu dobanda fixa. Practic, rata lunara va fi de aproximativ 1.000 de lei in perioada urmatoare", a spus Roxana Mustatea, conciliatorul CSALB care a solutionat acest caz.In comunicat se precizeaza ca persoana in cauza a imprumutat de la banca, in 2007, aproximativ 50.000 de euro. Creditul avea dobanda variabila, astfel ca rata lunara a ajuns la 780 euro. In plus, creditul a suportat de-a lungul anilor mai multe restructurari. La toate s-au adaugat inrautatirea situatiei economice si familiale: deprecierea treptata a leului in raport cu euro, scaderea salariului si agravarea starii medicale a membrilor familiei."Nu am cuvinte sa multumesc echipei CSALB si in special conciliatorilor care m-au ajutat in acest caz: doamnei Roxana Mustatea si domnului Doru Traila. Domnul Traila a dat prima hotarare in cazul meu, anul trecut. Atunci, a solicitat bancii sa imi stabileasca ratele lunare in functie de soldul calculat la valoarea actuala a imobilului, nu la valoarea din 2007. Iata ca, dupa cinci ani in care am sperat sa rezolv situatia mea cu ajutorul avocatului, dupa ce am muncit in strainatate ca sa imi pot plati ratele, dupa ce am luat in calcul inclusiv darea in plata, situatia noastra s-a rezolvat cu ajutorul CSALB in cateva luni si fara sa platesc niciun ban", sustine, in comunicat, consumatoarea.Anul acesta, pana pe 19 aprilie, 616 de cereri au fost trimise de consumatori catre CSALB, cu 70% mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut. Dintre acestea, 200 s-au transformat deja in dosare, fata de 173 in aceeasi perioada a anului trecut.La acestea se adauga 61 de cereri solutionate amiabil de banci si consumatori, dupa transmiterea cererii de conciliere prin intermediul CSALB. Toata procedura este gratuita pentru consumatori. Cele mai multe cereri vizeaza reducerea sau eliminarea unor comisioane, reducerea soldului sau a costurilor asociate creditelor ipotecare sau de consum.Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridica autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridica, infiintata in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, ce transpune la nivel national Directiva 2013/11/UE privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE.