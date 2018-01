Indiferent daca bancile romanesti o recunosc sau nu, trebuie sa-si schimbe mentalitatea: viitorul este fintech

analiza saxo bank

Tehnologia din industria financiara produce o revolutie incontestabila si vine cu provocari reale, dar si cu mari oportunitati pentru cei care o imbratiseaza.Proliferarea noilor tehnologii, atat in domeniul hardware, cat si in dezvoltarea experientei clientilor, schimba pentru totdeauna modul in care se ofera serviciile financiare."Inovatiile bazate pe tehnologie fac posibile noi modele de afaceri cu focus pe client, ceea ce va permite bancilor de nivel mediu sa ramana agile si sa raspunda rapid la o perioada de schimbari. Acest lucru le va oferi nu doar sansa sa supravietuiasca, ci chiar sa prospere. Aprecierea acestei oportunitati, insa, necesita o schimbare radicala a modelelor bancare si a mentalitatilor, ceea ce pare sa se intample incet incet si in Romania. Scena tehnologiei financiare din Romania este inca in faza incipienta", apreciaza Laurentiu Nedelcu, manager regiunea Europei Centrale si de Est, Saxo Bank.In Polonia, de exemplu, banking-ul online este deja in crestere si poate ca nu este o coincidenta faptul ca prima banca online lansata in Romania este poloneza. Republica Ceha, Ungaria si Slovacia furnizeaza deja astfel de servicii de mai multi ani. Este clar ca avem un apetit din partea clientilor pentru a o lua in aceasta directie."Intr-o tara ca Romania, unde, din punct de vedere istoric, comisioanele bancare au fost printre cele mai mari din regiune, sansele de succes pentru bancile care ofera servicii digitale alternative eficiente din punct de vedere al costurilor pentru generatia tanara sunt foarte ridicate. Dar cat de repede se vor putea bancile adapta la aceasta noua realitate? Indiferent daca bancile romanesti recunosc asta sau nu, trebuie sa-si schimbe mentalitatea si sa inceapa sa vada digitizarea mai degraba ca pe o oportunitate, decat ca o amenintare", spune Laurentiu Nedelcu.De asemenea, companiile fintech trebuie sa inteleaga ca pentru a fi viabile si profitabile, ele nu pot perturba intregul lant valoric al bancilor. Pentru bancile si companiile fintech, raspunsul este colaborarea, iar costul de a nu colabora va fi probabil diferenta dintre supravietuire si succes.La nivel global, bancile isi reevalueaza modelele de afaceri, inclusiv procesele operationale, furnizorii si seturile de competente. Ca parte a acestui proces, bancile se deschid spre colaborarea cu furnizorii terti, chiar si in furnizarea de produse, servicii si procese, odata vazute ca fiind critice pentru bussiness. Pentru ca acest lucru sa fie realizat cu succes, bancile trebuie sa-si regandeasca ofertele pentru a-si identifica principalii diferentiatori, inainte de a decide de ce sa scape, ce sa pastreze si pe ce sa se concentreze si cum sa foloseasca si serviciile unor furnizori externi pentru a imbunatati experientele clientilor cu costuri reduse si complexitate minima a sistemului."Desi acest concept de colaborare este, in general, inca nou pentru Romania, este intrinsec evolutiei serviciilor financiare. In plus, la Saxo, credem ca urmatorul val al evolutiei fintech-ului va fi centrat pe interactiunile naturale cu tehnologia si vrem sa identificam modalitatile prin care sa fim pe valul acestui acest trend. Toate indiciile ne arata inteligenta artificiala (AI). Aceasta este ceea ce va sta sub lumina reflectoarelor in perioada urmatoare. Trebuie doar sa te uiti la proliferarea tehnologiei inteligente in viata de zi cu zi. Cu produse cum ar fi Alexa lui Amazon si Google Home devenind norma, vedem ca oamenii aleg produse bazate pe caracteristicile AI si experienta care le-a fost oferita", spune Nedelcu.Inteligenta artificiala este deja utilizata in serviciile financiare, dar este, probabil, utilizata doar la nivel enterprise. Accentul a fost pus pana in prezent pe eficienta si reducerea costurilor, dar exista un potential urias ca AI sa fie utilizata de serviciile financiare.Analistii apreciaza ca ramane de vazut ce va aduce schimbarea completa catre digital pe scena financiara a Romaniei, dar un rezultat probabil este ca se va traduce prin reducerea costurilor pentru consumator ca urmare a taierii sau eliminarii diverselor costuri suportate de serviciile bancare, precum si prin oferirea celui mai de pret avantaj, comoditatea. Generatia tanara din Romania este familiarizata si deschisa spre fintech, si este doar o chestiune de timp inainte ca ea sa devina norma.