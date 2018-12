Industria financiara avertizeaza: Prin proiectul de OUG romanii sunt condamnati definitiv la saracie

Avertismentul vine in cadrul unei scrisori semnate de Asociatia Romana a Bancilor, Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania, Asociatia CFA Romania, Asociatia de Plati Electronice din Romania, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania, Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania, Asociatia Romana a Brokerilor de credite, Asociatia Societatilor Financiare din Romania, Bursa de Valori Bucuresti, Consiliul Patronatelor Bancare din Romania, Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania.Potrivit semnatarilor, introducerea unei astfel de taxe financiare si aprobarea pachetului de trei legi privind plafonarea dobanzilor, limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate si eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit cu caracterul lor retroactiv conduc laEfectele sunt deja resimtite prin deprecierile de pe piata de capital (peste 1,5 miliarde euro pe bursele interne si internationale in acest moment) care sanctioneaza masurile asupra industriei financiare.Provocarea acestui dezechilibru afecteaza semnificativ dezvoltarea economiei Romaniei si perspectivele acesteia. Acest fapt fragmenteaza eforturile de integrare si conduce la o serie de efecte adverse cum sunt reducerea avutiei nete si adancirea diferentelor dintre clasele sociale, precum si cresterea migratiei.Impactul masurilor anuntate pare a fi doar asupra institutiilor financiare, acestea urmand sa plateasca aceasta taxa din capital, insa costul final va fi platit de noi toti prin restrangerea creditarii cu un puternic impact negativ asupra consumului, productiei si investitiilor si, implicit, cu efecte asupra bugetului de stat pe viitor. Prin astfel de masuri, in fapt, economia Romaniei devine mai vulnerabila la eventuale socuri externe de natura crizelor internationale.Impactul cumulat al celor patru masuri ce urmeaza sa se aplice nu a fost evaluat din punct de vedere cantitativ, insa se poate deja aprecia ca vor exista consecinte nefaste asupra industriei financiare, dar in principal asupra economiei in general. Aceasta taxa pe activele financiare, plafonarea dobanzilor, limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate, eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit si modificarea legii privind darea in plata afecteaza semnificativ posibilitatea de creditare in conditii de rationalitate economica. Taxa pe active se aplica indiferent daca institutiile financiare sunt profitabile sau nu, ceea ce inseamna ca unele institutii financiare isi vor reduce profitul, unele vor inregistra pierderi, iar alte institutii de credit isi vor adanci pierderile. Reducerea capitalului conduce in mod direct la franarea creditarii, iar actionarii, in acest nou context, ar putea fi nevoiti sa isi reconsidere planurile investitionale si modelul de afaceri. Astfel, o mare parte din populatia si companiile din Romania ar putea sa fie in pozitia sa nu mai aiba acces la credite.Piata financiara prin asociatiile sale solicita tuturor factorilor responsabili cu atributii in buna functionare a pietelor financiare din Romania realizarea de urgenta a unui studiu de impact privind cele patru masuri care se doresc a fi introduse pentru a vedea in ce masura este afectat sectorul financiar-bancar in calitatea sa de Infrastructura Critica Nationala. Semnatarii solicita in acelasi timp opinia Bancii Centrale Europene si a Comisiei Europene privind respectarea criteriilor de stabilitate financiara, a principiilor de drept la nivel european si a liberei circulatii a capitalului.Industria financiara prin semnatarii acestei scrisori ridica semne de intrebare cu privire la modul in care a fost conceputa taxa anuntata ieri de Ministerul Finantelor Publice, respectiv conditionarea acesteia de ROBOR, o dobanda stabilita de piata. ROBOR este rezultatul cererii si a ofertei pe piata interbancara, depinzand de o serie de factori independenti sistemului bancar. Inflatia este principalul factor determinant al evolutiei nivelului ROBOR.Finantarea a avut un rol primordial pentru iesirea din criza a Romaniei, in conditiile in care institutiile de credit din Romania au fost printre putinele din Europa care nu numai ca nu au avut nevoie de bani publici in perioada de criza, ci au si pastrat fonduri in tara. Prin urmare, sistemul bancar a contribuit in ultimii ani pe plan local cu fonduri de miliarde de euro, care au sustinut economia romaneasca.Industria financiara avertizeaza ca prin proiectul de OUG romanii sunt incurajati sa isi retraga economiile realizate prin munca cinstita timp de 11 ani la Pilonul II de pensii, economii prin care acestia au devenit cel mai important investitor in economia romaneasca.Acest indemn la retragerea economiilor ii va lasa mai saraci in viitor, cand, la varsta pensionarii, nu isi vor mai putea completa veniturile necesare traiului zilnic.Pe fondul declinului demografic de notorietate aceasta masura va condamna definitiv romanii la saracie si captivitate fata de sistemul public de pensii, din ce in ce mai impovarat de volumul platilor pe care trebuie sa le onoreze luna de luna.Aceste masuri pun in pericol nu doar pensiile private viitoare ale romanilor, ci si economia Romaniei in ansamblu. Noul proiect de OUG va reduce semnificativ cea mai importanta acumulare de capital autohton din istorie, marind astfel dependenta tarii, atat a bugetului de stat, cat si a sectorului privat, de finantarile externe. Masurile vor avea un impact negativ masiv si imediat asupra pietei de capital si vor creste costul de finantare a datoriei publice.Prin aceste masuri Guvernul creeaza un cadru legislativ ostil de natura sa izoleze Romania fata de mediul de afaceri international. In acelasi timp, administratorii Pilonului II sunt anihilati de combinatia reducerii cu 67% a comisioanelor de administrare, concomitent cu noi cerinte nerealiste de capital.Industria financiara trage un semnal de alarma cu privire la efectele nocive la nivelul intregii economii pe care le poate avea introducerea unei taxari suplimentare in sistemul financiar si solicita Guvernului si Parlamentului Romaniei repararea de urgenta pentru evitarea destabilizarii sectorului financiar si a finantarii Romaniei."Ne exprimam speranta ca statul roman sa consolideze relatia cu principalii sai finantatori, respectiv bancile locale si fondurile de pensii, atragand astfel sprijinul unei categorii de finantatori de ultima instanta, care in toate perioadele de criza si-au dovedit importanta si buna credinta", se arata in document."Sistemul financiar isi reafirma angajamentul pentru sustinerea in continuare a dezvoltarii economiei locale si solicita autoritatilor conlucrarea in acest sens inclusiv prin evitarea unor initiative de natura sa afecteze demersurile si contributia acestuia la cresterea economica", mai spun semnatarii."Reiteram importanta predictibilitatii fiscale pentru un mediu de afaceri sanatos care poate sustine o crestere sustenabila pe termen lung si ne exprimam, inca o data, disponibilitatea catre un dialog deschis, pentru identificarea unor solutii reale ce pot contribui la dezvoltarea Romaniei", incheie acestia scrisoarea.