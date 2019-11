Libra Internet Bank deschide in Slobozia o sucursala dedicata clientilor agribusiness

Cu toate ca va fi specializata in agribusiness, sucursala Slobozia va derula toate tipurile de operatiuni financiare si va fi deschisa clientilor, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 - 17:00.Reteaua Libra Internet Bank ajunge, astfel, la 54 de sucursale deschise in toata tara, dintre care 27 in Bucuresti.Libra Internet Bank este membra a grupului american de investitii New Century Holdings (din 2003). Banca este specializata in domenii precum profesiile liberale, dezvoltatorii imobiliari, agribusiness-ul sau segmentul IMM-urilor si acorda o atentie deosebita tehnologiei moderne si inovatiei in banking.