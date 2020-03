Libra Internet Bank finalizeaza cu succes emisiunea de obligatiuni, inainte de termen

"Multumim investitorilor pentru increderea acordata. Depasirea pragului de succes si inchiderea subscriptiei inainte de termen, mai ales in aceasta perioada dificila la nivel global, intaresc spiritul ambitios al Libra", a declarat Emil Bituleanu, Director General Libra Internet Bank.Plasamentul a fost intermediat cu succes de catre Tradeville, fiind inregistrate 27 de subscrieri din partea investitorilor, majoritatea prin platforma online. Obligatiunile au o valoare nominala de 500 euro, o dobanda de 5% platibila semestrial si au scadenta la 10 ani."Investitorii au apreciat strategia simpla si clara, faptul ca suntem expusi pe industrii ferite, precum si pasii decisivi pe care i-am facut in zona de tehnologie", a adaugat Emil Bituleanu.Libra Internet Bank a inregistrat una dintre cele mai mari rate de crestere organica din sistemul bancar romanesc in ultimii ani, cu o medie anuala de +30% pe ultimii 5 ani. In prezent, banca are active de peste 6 miliarde lei, surse atrase de la clientela de peste 5 miliarde lei, o retea de 55 sucursale si peste 100.000 de clienti.