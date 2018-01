Marea transformare digitala a bancilor: Ce planuri au institutiile financiare pentru 2018

EY Global Banking Outlook 2018

"Pentru a putea raspunde provocarilor ce le ameninta performanta, bancile au inceput sa se pregateasca pentru un viitor determinat de inovatie si tehnologie. Ritmul inovarii continua sa se intensifice si, pentru a beneficia de progresul tehnologiei, colaborarea cu partenerii din eco-sistemul bancar a devenit critica, in timp ce investitiile in tehnologie se muta de la o abordare tactica la una strategica", spune Aurelia Costache, financial services advisory leader la EY Romania.Conform raportului Global Banking Outlook 2018, 85% dintre banci spun ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018.Decizia bancilor de a investi in tehnologie in urmatorii trei ani este in principal motivata de obiectivul acestora de a-si intari pozitia competitiva si cota de piata, de a-si creste capacitatea de a atrage si retine clienti si de a obtine reduceri de costuri si o crestere a eficientei operationale.Raspunsurile participantilor la studiu arata ca doar cateva banci (19%) se considera in acest moment in curs de maturizare digitala sau lideri digitali, insa peste jumatate dintre ele (62%) aspira sa detina una dintre cele doua pozitii pana in anul 2020.Astfel, 59% dintre bancile intervievate anticipeaza ca bugetele lor de investitii in tehnologie vor creste cu peste 10% in 2018."Adresarea problemelor de securitate cibernetica este prioritatea de top pentru banci la nivel global in 2018 (89%), inlocuind prioritatea numarul unu de anul trecut - gestionarea riscurilor reputationale si a celor legate de conduita si cultura organizationala, care se situeaza pe locul sase anul acesta. Recrutarea, dezvoltarea si retinerea de talente ocupa o pozitie semnificativa in topul prioritatilor bancilor, 83% dintre acestea depunand eforturi tot mai mari sa integreze experti in zona digitala si cyber", apreciaza Gelu Gherghescu specialist EY Romania.Conform studiului, dintre bancile care incep sa investeasca sau care isi maresc investitiile in tehnologii noi, 44% intentioneaza sa achizitioneze tehnologii de la terte parti, in vreme ce doar 17% intentioneaza sa achizitioneze o entitate producatoare de tehnologie pe care s-o incorporeze in cadrul organizatiei pentru a produce tehnologiile necesare. 70% dintre banci spun ca intarirea pozitionarii lor in raport cu competitia reprezinta principalul motiv pentru investitii in tehnologie pana in 2020.