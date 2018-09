Seful Bitcoin Romania sustine ca moneda virtuala si monezile fiduciare nu sunt rivale

"Din punctul meu de vedere, bitcoin-ul si monezile fiduciare nu sunt rivale, nu rivalizeaza. Din contra, parerea mea este ca se complementeaza. Eu nu cred ca bitcoin-ul sau blockchain, tehnologia din spatele bitcoin-ului, vin sa inlocuiasca sistemele bancare. Dimpotriva, parerea mea este ca aceasta tehnologie poate aduce foarte multe imbunatatiri sistemelor financiare actuale", a spus George Rotariu.Acesta a precizat ca bancile pot integra tehnologia blockchain iar in acest fel tranzactiile pot fi mai sigure, mai rapide si nu este necesara prezenta unei a treia entitati.La randul sau, Radu Gratian Ghetea, presedintele Consiliului de Administratie al CEC Bank, a afirmat ca nu poate sa isi dea seama in acest moment daca criptomonedele vor avea un viitor "extraordinar" si vor cuprinde intreg sistemul financiar-bancar."Noi cand avem de a face cu o moneda care evolueaza de aceasta maniera spunem ca este vorba de o moneda exotica. De ce? Pentru ca variatia fiind atat de puternica poate crea clientilor sau utilizatorilor unele stari de fericire sau unele stari de nefericire care pot fi, Doamne fereste, fatale. Deci nu pot sa spun in acest moment, nu am o parere clara daca acesta este viitorul sau daca la un moment dat piata va confirma sau nu necesitatea unor astfel de tehnologii", a declarat Radu Gratian Ghetea.De asemenea, CEO Bitcoin Romania, George Rotariu, a mentionat ca in prezent societatea detine 15 ATM amplasate in majoritatea oraselor mari si vrea sa ajunga sa detina ATM-uri in peste 50 de orase, dar nu a dori sa ofere cifre cu privire la volumul retragerilor de la bancomate.Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a aratat, luni, ca monedele virtuale nu pot fi oprite, dar pot fi reglementate, altfel ne putem trezi cu un fel de Caritas sau FNI.