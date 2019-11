Teodorovici sustine ca nu si-a dat acceptul pentru imprumutul de 775 milioane lei atras luni de la banci

"Ieri nu ne-am imprumutat noi pentru ca ieri a fost alt guvern. Eu, ca ministru de Finante, nu mi-am dat acceptul pe niciun fel de operatiune sau tranzactie de acest fel. Probabil ca cineva din ministerul de Finante a incalcat ceea ce trebuia sa respecte", a afirmat marti Teodorovici, inainte de predarea mandatului catre Florin Citu.Intrebat daca are si un nume pentru persoana din minister responsabila de aceasta situatia, fostul ministru a raspuns: "Probabil ca secretarul de stat coordonator pentru politica de trezorerie, daca dansul a facut. Pentru operatiunea de ieri eu nu mi-am dat un acord in acest sens".In aceste conditii, Eugen Teodorovici ii solicita lui Florin Citu o analiza inclusiv asupra operatiunii de luni."O sa il rog de domnul ministru Citu sa faca o analiza inclusiv asupra operatiunii de ieri si daca are toate argumentele necesare sa propuna o schimbare in prima zi de lucru a domniei sale", a subliniat Teodorovici.Referitor la costurile cu care s-a imprumutat statul, fostul ministru al Finantelor a precizat ca dobanzile sunt ale pietei si a aratat ca nu crede ca cineva sa se fi putut imprumuta la costuri mai mici.Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 775 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 78 luni, la un randament mediu de 4% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Finantele au planificat, in noiembrie 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,11 miliarde de lei, din care 200 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si 3,4 miliarde de lei prin opt emisiuni de obligatiuni de stat, la care se poate adauga suma de 510 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.Suma este mai mare cu 115 milioane lei fata de cea programata pentru luna octombrie si va fi destinata refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat.