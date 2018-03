Ultimele zile in care poti aplica la Finance Boot Camp!

"Ace the case - the tax work" sustinut de KPMG

"Serious fun @ work" What is coaching? sustinut de Societe Generale European Business Services

*"FINternet of Things #lovefinance" - o perspectiva Financiara pentru Internet of Things in perceptia Vodafone Romania

"The art of combining the expertise", prin care Mazars a pregatit un joc interactiv, iar participantii pot lua parte la o simulare a unei situatii reale din lumea consultantei.

Evenimentul este dedicat tinerilor care vor sa-si dezvolte o cariera intr-unul dintre domeniile: Finante, Audit, Contabilitate, Taxe sau Juridic.Deloitte, KPMG Romania, Mazars Romania, British American Tobacco, PwC, Societe Generale European Business Services (SG EBS), Vodafone Romania, Cameron Romania, ACCA, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) si Ericsson sunt companiile care vor fi prezente la editia din 2018.este un eveniment dedicat studentilor, masteranzilor si absolventilor unei specializari cu profil economic. Prezenta este gratuita, iar cei care vor sa participe se pot inscrie pe sectiunea dedicata , pe www.hipo.ro In selectia participantilor, vor conta rezultatele academice obtinute in timpul anilor de studii, precum si implicarea in activitati extracurriculare, cum ar fi ONG-uri, programe de internship sau experiente internationale, prin intermediul unor programe sau studii.In cadrul Finance Boot Camp 2018 vor avea loc o serie de conferinte si workshopuri interactive. In plus, in cea de-a doua zi a evenimentului, participantii au sansa de a avea un scurt interviu cu unul dintre partenerii acestei editii, prin sesiunea de speed interviews stabilita in prealabil la standurile companiilor.Cateva dintre topicurile abordate in cadrul workshopurilor sunt:Speakerii prezenti in cadrul editiei din acest an sunt profesionisti care detin pozitii de top management.Acestia sunt deschisi sa impartaseasca sfaturi utile de cariera, insight-uri din piata, trend-uri si directii de dezvoltare.O parte dintre cei care vor fi prezenti la Finance Boot Camp 2018 sunt: Serban Toader - Senior Partner, KPMG Romania si Moldova; Ella Chilea - Audit Partner, Mazars; Kim Hafjall - CEO GBS Europe, British American Tobacco; Gratiela Samoila, Manager - Financial Reporting Societe Generale European Business Services (SG EBS); Andreia Stanciu - Head of ACCA.Mai multe detalii cu privire la inscriere si agenda evenimentului, aici