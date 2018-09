Cele mai mari banci din Germania ar putea fuziona in curand

Publicatia citeaza surse anonime care sustin ca seful Commerzbank, Martin Zielke, "ar prefera sa realizeze fuziunea astazi decat maine", dar directorul general al Deutsche Bank, Christian Sewing, le-ar fi spus apropiatilor ca o fuziune in urmatoarele 18 luni nu este pe agenda.Der Spiegel adauga ca ministrul german de Finante, Olaf Scholz, ar fi in favoarea combinarii celor mai mari banci din tara."Nu comentam deciziile privind strategia bancilor", a afirmat un purtator de cuvant al ministerului de Finante din Germania, in timp ce reprezentantii Deutsche Bank si Commerzbank au refuzat sa comenteze informatia.Alte surse au declarat luna aceasta ca firma chineza HNA, cel mai mare actionar al Deutsche Bank, intentioneaza sa isi vanda intreaga participatie pe care o detine la banca germana.Potrivit surselor, HNA Group, care detine aproape 8% din drepturile de vot de la Deutsche Bank, a si inceput procedurile pentru vanzarea acestor actiuni, ca raspuns la solicitarile Guvernului de la Beijing de a se concentra pe afacerile din domeniul transportului aerian. Deocamdata nu este clar cat va dura procedura de vanzare, pentru ca HNA detine actiuni la Deutsche Bank printr-o serie de instrumente financiare derivate.Vanzarea participatiei detinute de HNA ar pune noi presiuni pe Deutsche Bank, ale carei actiuni sunt in scadere dupa mai multe eforturi de relansare fara succes si ar putea functiona ca un catalizator pe fondul speculatiilor privind o fuziune cu o alta banca germana. Fondul american Cerberus Capital este un investitor important la Deutsche Bank si la rivalul Commerzbank AG, ceea ce alimenteaza speculatiile ca ar sustine o fuziune.