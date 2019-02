Parlamentul European solicita bancilor sa perceapa comisioane egale pentru plati transfrontaliere in euro

Joi, deputatii au adoptat, cu 532 voturi pentru, 22 impotriva si 55 abtineri, reguli noi menite sa puna capat discriminarii suferite de utilizatorii de servicii de plati din UE, dar care nu apartin zonei euro. In timp ce consumatorii din zona euro beneficiaza de "spatiul unic de plati in euro" (SEPA), cei care se afla in afara acesteia continua sa achite comisioane mai mari pentru platile transfrontaliere in euro.In decurs de un an, comisioanele pentru plati transfrontaliere in euro din Uniunea Europeana trebuie sa fie similare celor aplicate platilor interne facute in moneda locala oficiala. Mai mult, statele membre vor avea libertatea de a impune bancilor reguli de aplicare a acelorasi comisioane pentru plati transfrontaliere si interne in alta moneda decat euro.Noile masuri vor proteja de asemenea consumatorii impotriva tarifelor arbitrare asociate conversiei monetare. La fiecare tranzactie, acestia vor fi informati asupra sumei de plata, atat in moneda locala, cat si in moneda utilizata de contul lor. Pentru mai multa transparenta, comisioanele asociate conversiei monetare vor fi redate de maniera uniforma pentru platile la punctul de vanzare sau bancomate (pe baza ratei de referinta aplicate de Banca Centrala Europeana, la care se adauga comisioanele suplimentare fixate de fiecare banca).Consumatorii vor primi o atentionare, prin intermediul mesajelor scrise, a email-ului sau prin aplicatii de mobil sau web banking, asupra comisioanelor aplicate conversiei monetare. Aceste servicii de informare trebuie oferite cu titlu gratuit.Bancile vor trebui de asemenea sa dezvaluie costul total estimat al conversiei monetare in cazul transferurilor bancare inainte ca plata sa fie efectuata."150 de milioane de cetateni europeni si 6 milioane de agenti economici ce locuiesc si isi desfasoara activitatea in tari din afara zonei euro platesc comisioane mult mai mari pentru transferurile in euro catre omologii lor din zona euro. Acest lucru nu se va mai intampla si toti europenii vor plati comisioane semnificativ mai mici, facand astfel economii de un miliard de euro anual. Aceasta este a doua mica revolutie europeana dupa eliminarea taxelor de roaming. Este un pas inainte imens inspre finalizarea pietei comune a platilor, punandu-i pe agentii comerciali din zona euro si din afara acesteia pe picior de egalitate. Am demonstrat inca odata ca UE poate rezolva rapid si eficient probleme reale de zi cu zi ale cetatenilor sai", a declarat Raportorul Eva Maydell (EPP, Bulgaria).In cazul Romaniei, tarifele medii pentru transferul transfrontalier al sumei de 100 de euro in moneda locala se situau in 2012 la 12,58 euro si in 2017 la 11,19 euro.