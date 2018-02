Bancherii cer sa fie ascultati: Poti sa te bucuri ca ti se promite un credit mai ieftin, dar vei mai putea lua unul?

"Din pacate, felul in care dialogam este foarte important si felul in care dialogam inca nu este unul bun.Ne asteptam la unul mai bun. In sensul ca sa fim ascultati si sa putem explica ce impact poate sa aiba o astfel de masura. Se vorbeste prea mult de impactul de runda intai. Adica impactul asteptat imediat, cel pe care il percepe populatia. Am avea credite mai ieftine. Acesta este perceptia.Iar impactul de runda a doua, cel care de obicei nu se transmite, este datoria noastra sa il transmitem, este cel care ar fi sintetizat astfel:", a spus Florin Danescu.Prin limitarea dobanzilor, bancile ar putea lua decizia de a limita riscurile la care se expun si in acest felDe asemenea, acesta a declarat ca Romania are cel mai mic grad de intermediere financiara din Europa, respectiv nivelul creditului neguvernamental raportat la produsul intern brut, anul trecut fiind de 29%, iar anul acesta vorbim de 27%. La nivel european acesta este de peste 100%.Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR."Plafonarea dobanzilor efective anuale, am stabilit si s-a votat ca dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Astazi dobanda BNR fiind de 2,25, asta inseamna ca dobanda maxima care poate fi perceputa pentru creditele ipotecare ajunge undeva la 5,4%", a afirmat marti senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre initiatorii propunerii legislative pentru modificarea si completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.El a precizat ca, "in ceea ce priveste dobanda maxima care poate fi perceputa la creditele de consum, nu poate depasi mai mult de 18%"."Am luat aici ca referinta dobanda maxima pe care statul roman o percepe (...). Ca sa eliminam orice fel de discutie care a existat si care va mai exista in spatiul public ca ar exista o limitare a dreptului agentilor economici intr-o piata libera, este o practica europeana. Sunt foarte multe tari din Europa care practica o limitare a dobanzilor. Am decis ca si noi, in Romania, sa intram in randul tarilor europene in ceea ce priveste creditarea (...). Am stabilit foarte clar ca DAE sa nu depaseasca respectivele plafoane. Am decis sa introducem acest amendament si sa plafonam DAE pentru ca, de cele mai multe ori, chiar daca am fi plafonat dobanda remuneratorie sau pe cea penalizatoare, ar fi existat diverse mecanisme de introducere a spetelor bancare, comisioane si asa mai departe, care sa fi ridicat DAE. Pe noi ne intereseaza ca cetatenii romani sa stie foarte clar cat vor plati dobanda. Ori, limitand DAE, stim foarte clar, de la bun inceput, cat va fi dobanda pe contract", a afirmat Zamfir.Senatorul PNL a mentionat ca limitarea de 18% vizeaza atat produsele bancare, cat si ale IFN."De obicei, IFN-urile dau credite de consum. Acolo am impus o dobanda maxima de 18%, iar la creditele ipotecare dobanda maxima este de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR", a punctat Zamfir, subliniind ca masura se va aplica noilor contracte.Raportul Comisiilor reunite de buget, economica si juridica va intra pentru dezbatere in plenul Senatului, ca prima camera sesizata.