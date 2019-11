Banca centrala mentine dobanda cheie la 2,5% pe an

Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta de joi, CA a mai luat hotararea de a mentine rata dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,5% pe an si rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,5% pe an.BNR semnaleaza ca rata anuala a inflatiei IPC a scazut in luna septembrie la 3,5%, de la 3,9% in luna august, revenind astfel la limita de sus a intervalului de variatie al tintei. Evolutia s-a datorat in principal diminuarii accentuate a dinamicii anuale a preturilor alimentare volatile si a celei a pretului combustibililor. Fata de finalul trimestrului anterior, cand s-a situat la 3,8%, rata anuala a inflatiei s-a redus astfel usor peste asteptari. Descresterea ei s-a datorat scaderilor de dinamica consemnate de preturile legumelor, preturile administrate si de pretul combustibililor."Rata anuala a inflatiei CORE2 ajustat (care elimina din calculul inflatiei IPC preturile administrate, volatile, ale produselor din tutun si ale bauturilor alcoolice) a continuat sa creasca in trimestrul III, desi mai lent decat s-a anticipat, urcand de la 3,3 la suta in iunie, la 3,4 la suta in septembrie. Avansul a reflectat influente opuse venite din majorarea preturilor internationale ale unor produse agroalimentare, respectiv din reducerea tarifelor serviciilor de telecomunicatii, suprapuse presiunilor inflationiste semnificative pe partea cererii si a costurilor salariale", mentioneaza BNR in comunicat.Totodata, rata medie anuala a inflatiei IPC a continuat sa scada in septembrie pana la 3,8%, de la 3,9% in august, iar rata medie anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum s-a redus la 3,9%, de la valoarea de 4% consemnata in intervalul iulie-august."Noile date statistice privind cresterea economica in trimestrul II 2019 confirma decelerarea usoara a PIB real, la 4,4 la suta, de la 5 la suta in trimestrul anterior (variatii anuale). Potrivit datelor revizuite, contributia consumului gospodariilor populatiei a ramas majoritara, fiind urmata de cea a formarii brute de capital fix. In comparatie cu versiunea anterioara, exportul net si-a redus aportul negativ la dinamica PIB, in contextul restrangerii mai accentuate a ecartului nefavorabil dintre dinamica exporturilor de bunuri si servicii si cea a importurilor. Evolutia s-a regasit si in temperarea ritmului anual de crestere a soldului negativ al balantei comerciale. Dinamica anuala a deficitului de cont curent a ramas totusi la nivelul trimestrului anterior, pe fondul deteriorarii semnificative a balantei veniturilor primare si a celei a veniturilor secundare", precizeaza BNR.Potrivit sursei citate, cele mai recente date statistice evidentiaza evolutii mixte in sfera consumului, investitiilor si productiei in intervalul iulie-august: dinamizarea vanzarilor cu amanuntul concomitent cu slabirea ritmului anual de crestere a serviciilor prestate populatiei comparativ cu cel inregistrat in trimestrul II, intensificarea activitatii in sectorul constructii, dar si amplificarea contractiei productiei industriale, indeosebi pe seama segmentului prelucrator.Creditul acordat sectorului privat si-a temperat usor cresterea in luna septembrie, la 7,7%, de la 8% in august. Pe ansamblul trimestrului III, dinamica lui medie a crescut totusi la 7,9%, de la 7,5% in trimestrul anterior. Ponderea in total credit a componentei in lei a continuat sa se majoreze, ajungand in septembrie la nivelul de 66,6%, fata de 65,4% in aceeasi luna a anului trecut (de la un minimum de 35,6% in mai 2012)."In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia noiembrie 2019, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Noua prognoza releva perspectiva plasarii ratei anuale a inflatiei usor deasupra intervalului tintei la finele anului curent, urmata de revenirea si mentinerea acesteia in jumatatea superioara a intervalului, pana la finele orizontului prognozei, pe o traiectorie inferioara celei previzionate anterior . Incertitudini si riscuri crescute la adresa perspectivei inflatiei decurg din conduita viitoare a politicii fiscale si a celei de venituri, mai ales in contextul calendarului electoral 2019-2020, iar nivelul si tendinta deficitului de cont curent raman preocupante. Incertitudini sporite genereaza si slabirea tot mai evidenta a economiei zonei euro si a celei globale, precum si cresterea riscurilor la adresa perspectivei acestora, in contextul razboiului comercial si al Brexit. Deosebit de relevante sunt deciziile de relaxare ale politicilor monetare ale BCE si Fed, precum si atitudinea bancilor centrale din regiune", se mai subliniaza in comunicat.Deciziile Consiliului de administratie al BNR au ca scop asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor pe termen mediu, intr-o maniera care sa contribuie la realizarea unei cresteri economice sustenabile si in conditiile pastrarii stabilitatii financiare. Consiliul de administratie subliniaza ca mixul echilibrat de politici macroeconomice si implementarea de reforme structurale care sa stimuleze potentialul de crestere pe termen lung sunt esentiale pentru mentinerea stabilitatii macroeconomice si intarirea capacitatii economiei romanesti de a face fata unor eventuale evolutii adverse, se mai arata in comunicat.