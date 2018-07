Banci: Dobanzile la lei vor avea o volatilitate mai mare, in perioada urmatoare

"Trebuie sa ne uitam la istoric, la cat de mult a variat aceasta dobanda de baza. Sa nu uitam ca acum cativa ani de zile era 4 - 4% si ceva. In 2012 aceasta era 6% si ceva, aproape 7%. Atunci aveam in sistem 49 de miliarde de euro de credit neguvernamental.Erau 55% credite indexate la euro, iar astazi avem vreo 63 - 64% credite indexate in lei.Exista credite originate in 2016 cand dobanda de baza a fost in jurul unui 1%, dar aduceti-va la fel de bine aminte ca noi, la nivelul Asociatiei Romane a Bancilor, am venit chiar la sfarsitul acelui an, si am spus ca trebuie sa fim foarte atenti cum construim portofolii de credite la dobanzi de minim istoric.Cand vorbesti de un minim istoric inseamna ca maine s-ar putea sa te desprinzi de acel minim si nu te poti duce catre un nou minim, ci catre o evolutie de crestere. Era un mesaj pe care noi il dadeam cu responsabilitate si pentru clienti, si pentru sistemul bancar (...)Dobanzile la lei vor ajunge undeva, dar raspunsul corect este de volatilitate, si vorbesc despre variatie.Ma astept ca volatilitatea sa fie mai mare si cand spun asta ma refer la formula matematica axata pe un anumit interval de timp pentru o variatie a unei serii de date fata de variatia celeilalte serii de date care este dobanda de baza la euro. Cursul a fost intotdeauna o ancora in asteptarile inflationiste.In clipa de fata, voi evita cu lipsa de gratie sa dau cifre. Daca suntem intr-un moment in care lumea asteapta si sesizeaza ca exista o crestere a inflatiei, daca aceasta crestere este deja temperata, atunci nu ne asteptam la modificari semnificative ale culoarului in care evolueaza in momentul de fata cursul valutar", a explicat Oprescu.In viziunea presedintelui ARB, creditarea cu dobanda fixa din sistemul bancar din Romania se situeaza, la ora actuala, la circa 27%."Sistemul bancar, incet incet, a inceput sa crediteze in dobanda fixa, cam 26-27% din totalul originarii de credit la ora actuala, la un an si jumatate distanta de momentul in care totalul creditelor acordate in dobanda fixa era de vreo 10%.Deci, aproape ne-am triplat produsul de dobanda fixa, fata de perioada respectiva. Bineinteles ca ne-am dori mai mult, dar pentru asta trebuie sa pui toate mecanismele in piata, adica trebuie sa ai un randament pe titlurile de stat.Trebuie sa putem sa construim acele produse pe baza carora sa putem sa cotam o dobanda fixa. Pentru asta trebuie sa punem caramizile constructiei institutionale si a constructiei de piata in Romania.Tot ceea ce s-a construit ca si credit in Europa Occidentala, in Zona Euro, ca si credit de consum sau credit ipotecar, s-a construit pe dobanzi de minim istoric. S-ar putea sa avem exact aceeasi evolutie de crestere a dobanzii de baza si la euro.Dar vom avea o evolutie de crestere si a dobanzii de baza si la euro. Acelasi impact il va avea asupra intregii comunitati de consumatori la nivel european", a mentionat seful ARB si al Alpha Bank.Acesta a adaugat ca, intr-o forma sau alta, gradul de indatorare al consumatorului creste, "adica vei rambursa mai mult din venitul tau lunar in momentul cand se materializeaza un risc de variatiei a ratei dobanzii sau a cursului"."In mod normal, trebuie sa-ti faci o evaluare si totul tine de gradul de indatorare. Daca lasi sa-ti ajunga apa pana la nas, orice variatie a nivelului apei iti poate crea probleme.Nici banca, nici nimeni altcineva nu este atotcunoscator cu privire la evolutia pietelor in viitor. Nu exista cititori in viitor... Noi facem aceste analize post factum si spunem ca daca am fi stiut... Realitatea pe fond este ca nimeni nu stie cum o sa arate viitorul.La Legea darii in plata impactul este deja luat in calcul si asumat. In afara de asta, vorbim despre alte trei initiative care sunt la ora actuala, si anume: limitarea nivelului de dobanda, limitarea sumei pe care o poate obtine un cumparator de creante neperformante si titlu executoriu pentru contractele de credit.Impactul legislatiei care limiteaza nivelul dobanzii, acele initiative legislative, va fi in primul rand pe numarul de clienti care se mai califica. Deci, vorbim despre o restrangere a universului clientilor care se califica.Se pleaca de la o premisa, din punctul meu de vedere, usor fortata si anume ca daca limitam dobanzile, toata lumea care lua credite ieri o sa aiba acces la acelasi credit, dar la dobanzi mai mici.Aceasta afirmatie nu este corecta. Nu toata lumea care avea acces la credit ieri va avea acces la credit la o dobanda mai mica maine, pentru ca nu se mai califica din perspectiva riscului", a subliniat Sergiu Oprescu.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca miercuri pe piata interbancara, ajungand la 3,34% pe an, de la 3,27% pe an, marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).Situatia actuala a sistemului bancar si cum se vede de la Banca Nationala a Romaniei (BNR) evolutia bancilor care se confrunta atat cu necesitatea cresterii, dar si continuarea curatarii bilanturilor sunt printre subiectele ce vor fi abordate in cadrul unui eveniment de profil, organizat de Ziarul Financiar, la Bucuresti, in perioada 4 - 5 iulie.