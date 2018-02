BNR a majorat dobanda de politica monetara la 2,25% pe an

De asemenea, institutia a mai decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an de la 1% pe an, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,25% pe an, de la 3% pe an, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, AGERPRES.O alta hotarare vizeaza pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.