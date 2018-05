Consiliul Concurentei propune BNR ca romanii sa-si poata refinanta mai usor creditele in lei

"Vrem sa mergem mai departe, sa facilitam refinantarea creditelor. BNR oricum a facut pasi in ultimii ani, spunand ca, daca te muti dintr-o moneda straina in lei, iti analizam mai permisiv conditiile, deci deja BNR, incerand sa mute oamenii de la creditele in valuta la cele in lei, a creat o cale mai usoara la refinantari din moneda straina in lei.As vrea sa mergem pe aceeasi logica si sa facilitam si restructurari de credite in lei, adica daca ma mut de la o banca la alta, la o dobanda mai buna, sa nu mai exista riscul ca banca sa spuna ca reglementarile nu imi permit, pentru ca activele mele au scazut sau nu mai respect normele de venit si asa mai departe.Deci as vrea sa aplicam logica ce se aplica acum la conversia creditelor din monede straine in lei, sa o aplicam si la restructurarile de credite in lei. Este un lucru pe care vrem sa-l discutam cu BNR", a spus oficialul Concurentei.Referitor la necesitatea plafonarii dobanzilor, Chiritoiu a aratat ca exista situatii in care vorbim de clienti vulnerabili, cu educatie financiara mai scazuta, din varii motive, iar atunci se justifica sa existe o protectie a lor. El a aratat ca este discutabil nivelul plafonarii, insa avem totusi cateva exemple din tari din UE si din jurul Romaniei."Daca la IFN-uri mi se pare clar ca se justifica o plafonare a dobanzilor, daca vrem sa extindem aceasta plafonare si la banci... Daca ai luat un kilogram de cartofi prea scumpi, nu e bine, dar nu e o drama, poate si o pereche de pantofi, la fel nu este o drama, dar daca ai luat un credit ipotecar pe 30 de ani in conditii proaste - casa e cam cea mai importanta achizitie pe care o face un om intr-o viata, poate dincolo de cu cine te casatoresti, cel mai important lucru este ce casa iti cumperi si cat platesti pentru ea. Daca ne ducem pe ideea de a plafona dobanzile la credite bancare, are sens sa facem o diferentiere intre tipurile de credite. Una este un imprumut pe termen scurt, alta este un credit ipotecar pe termen lung si asa mai departe. Nu cred ca acelasi plafon care trebuie aplicat IFN-urilor trebuie aplicat si la dobanzile bancare", a sustinut Chiritoiu.Potrivit acestuia, nici departajarea dintre banci si IFN-uri nu trebuie facuta prea dur, intrucat acestea din urma servesc o nisa a populatiei la care bancile nu au acces usor."Ne place sau nu ne place, exista cel putin riscul unei crize. Am trecut de epoca inflatiei mici si a dobanzilor mici si evolutiile economice vor impinge spre o crestere a dobanzilor, chiar daca aceste lucruri s-au calmat in piata dupa criza, a scazut numarul celor care au dificultati sa plateasca, dar exista cel putin un risc ca lucrurile sa se agraveze in perioada urmatoare. Deci trebuie sa ne preocupe cum facem ca lucrurile sa mearga bine pentru cetateni si pentru stabilitatea sectorului", a mai spus el.In plus, Consiliul Concurentei se uita la instrumente care cresc competitia dintre banci, inclusiv din partea unor noi operatori pe piata, precum firmele de telecomunicatii."Ma astept ca firmele de telecomunicatii sa intre pe aceasta piata si sper ca vor pune presiune concurentiala sa poata eroda marginile bancilor, care si noua ni se par mari in Romania fata de alte tari din UE", a adaugat Chiritoiu.