Dobanda cheie de 3% pana la finalul anului? Cum arata scenariul pesimist al unei banci din Romania

"Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017 la 1,75%, apoi am spus ca ne asteptam la patru sau cinci mici cresteri pe parcursul anului, care ar putea duce dobanda cheie la 3% la finalul anului 2018", a spus Francois Blogh.Acesta a afirmat ca se asteapta la o reducere a cererii de credite pe fondul scaderii consumului comparativ cu nivelul din 2017. Astfel, cererea de credite va creste in termeni absoluti, dar viteza de crestere va fi mai mica decat cea din 2017.In opinia lui Francois Blogh, daca Banca Centrala va continua sa majoreze dobanda cheie, atunci si dobanzile la depozite si la credite vor creste."Daca va uitati la ce se intampla pe piata, exista totusi o anumita diferenta intre nivelul ROBOR, care este un nivel de dobanda al pietei interbancare si dobanda de politica monetara. De exemplu, acum, principalul indice de referinta care serveste pentru pretuirea creditelor este undeva un pic sub 2%, este 1,99%, fata de dobanda de politica monetara. Este si o legatura cu lichiditatea care este inca abundenta pe piata si nu ne asteptam ca abundenta de lichiditate de pe piata sa dispara fundamental in cursul anului 2018. Ne asteptam ca ROBOR sa ramana sub nivelul de politica monetara si ne asteptam ca ROBOR sa ramana sub nivelul de 3% pana la finalul anului", a spus Claudiu Cercel, director general adjunct al bancii.