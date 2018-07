Isarescu, despre evolutia ROBOR: A fost 4% si nu a murit nimeni

"Eu nu sunt confortabil cu aceasta, asa sa zic, avalansa de stiri ca a venit Apocalipsa cu ROBOR-ul la 3,20%. A fost 4%, 5% si nu a murit nimeni in Tara Romaneasca. Au fost si mai inalte.Sa creati un nou bau-bau, nu neaparat dumneavoastra, un nou bau-bau, de la curs acum am ajuns la ROBOR, cred ca este o usoara exagerare si sa spun asa: invit la calm.Mai multa atentie cand tot promovati ideea ca s-a ajuns la...ce record este daca acum patru ani a fost mult mai mare.A atins recordul ultimilor trei ani si 12 zile si 5 luni.Deci nu e vorba daca eu sunt confortabil. Este un nivel care este oricum la jumatatea ratei inflatiei pe care o avem in prezent.Deci sub nicio forma nu se poate spune ca este o exagerare. Exagerare apare la aceasta mediatizare excesiva.Mesajul nostru este ca lumea a iesit cu intarziere in Europa, in Zona Euro, din perioada dobanzilor foarte scazute si Romania nu poate sa fie izolata de ceea ce se intampla in lume", a spus Mugur Isarescu, intrebat daca este confortabil cu actualul nivel al ROBOR-ului.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca miercuri pe piata interbancara, ajungand la 3,34% pe an, de la 3,27% pe an, marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost inregistrata pe 5 martie 2014, respectiv 3,37% pe an.Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. In perioada similara a anului trecut, 4 iulie 2017, indicatorul era la 0,86% pe an.In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a urcat la 3,39%.ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de bancile comerciale de la alte banci comerciale, a crescut la 3,40% pe an, de la 3,33% marti. Indicele ROBOR la 12 luni a urcat la nivelul de 3,42% pe an.