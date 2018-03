Isarescu, despre plafonarea dobanzilor in 2008: A fost un esec de piata

"Avantajul economiei de piata este libertatea preturilor. Acesta este avantajul. Noi facem parte, uitati, toata echipa de aici, dintr-o generatie care am trait in alt sistem si marele avantaj al economiei de piata este ca preturile sa se stabileasca relativ liber pe piata.De aici vin o sumedenie de alte avantaje. Ele pot sa fie preturile plafonate, pentru ca dobanda este un pret, ca si cursul, cu atentie si cand. Ca principiu, cand avem un esec al pietei. Se numeste market failure. Adica piata nu functioneaza din anumite considerente.Sunt piete care nu functioneaza normal si atunci autoritatea poate sa intervina cu plafonari, cu interventii pe piata, dar ele trebuie in general evitate.Nu raspund la intrebarea pe care mi-ati pus-o dumneavoastra indirect, daca e bine sau nu sa plafonam...dar va raspund in principiu.Am vazut ca s-a adus ca argument faptul ca, in 2008, noi, banca centrala, am intervenit cu o plafonare. Pai atunci a fost un market failure. A fost un esec de piata.Si am sa va spun de ce. Banca Nationala a Romaniei avea o facilitate prin care dadea bani bancilor comerciale cu 15% si dobanzile in piata se dusesera pe la 200 - 300%. Am intervenit, dar pe o perioada limitata", a spus Isarescu.De asemenea, acesta a precizat ca independenta BNR este efectiva in conditiile legii, iar daca ne vom apropia de zona euro vor fi necesare mai multe amendamente si majoritatea acestora vor intari independenta bancii centrale.La finele lunii trecute, Senatul a adoptat propunerea legislativa de modificare a Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, stabilind ca dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR.Senatorul PNL, Daniel Zamfir, initiator al proiectului, a sustinut amendamentele din raportul comisiilor de buget si economica, mentionand ca dobanzile la depozite sunt la nivelul cel mai scazut, in schimb creditele pe care le iau romanii au cele mai mari preturi.Senatul este prima Camera sesizata cu acest proiect, Camera Deputatilor fiind for decizional.Tot Senatul a adoptat propunerea legislativa pentru modificarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care prevede ca cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decat dublul sumei platite de acesta pentru a cumpara creanta de la cedent.Senatorul liberal Daniel Zamfir, initiator al proiectului, a precizat ca prin aceasta initiativa legislativa se introduce "dreptul celui care a fost executat sa poata sa rascumpere bunul de care a fost deposedat, platindu-i societatii de recuperare a cesiunii de creante dublul sumei cu care acesta, cesionarul, a cumparat respectivul bun de la banca".Senatul este prima Camera sesizata cu acest proiect.