Milioane de romani nu vor mai putea lua credite de la banci, daca Guvernul plafoneaza dobanzile

"Desi pare o masura care ar trebui sa aiba drept efect reglementarea pietei de creditare in avantajul consumatorilor romani, implementarea unui plafon pentru Dobanda Anuala Efectiva (DAE), fara a tine cont de specificul fiecarui segment de creditare, ar putea avea consecinte negative atat asupra consumatorilor, cat si a intregii economii, fie ca vorbim despre piata imobiliara, retail sau piata auto.Plafonarea, in mod arbitrar si fara o consultare prealabila a industriei financiare, a dobanzilor la nivelul intregii piete de creditare poate avea ca efect limitarea accesului populatiei la solutii de creditare pentru nevoile personale, de baza, ale acestor consumatori, cum ar fi: refinantare, cheltuieli medicale, bunuri de folosinta indelungata, cheltuieli ocazionate de renovarea locuintei sau cheltuieli cu educatia copiilor", precizeaza ALB in comunicatul remis marti AGERPRES.In context, Asociatia a trimis biroului permanent al Camerei Deputatilor o solicitare de prelungire a termenului pana la care pot fi depuse amendamente la actul normativ care prevede plafonarea dobanzilor in conditiile in care, potrivit ALB, termenul propus initial, 14 martie 2018, este mult prea scurt pentru a permite o analiza amanuntita si o dezbatere informata.Institutiile financiare nebancare membre ALB, care au 1,7 milioane de clienti activi, au acordat credite de consum noi in valoare de 5,2 miliarde lei in 2017, finantand astfel nevoile diverse ale consumatorilor de diferite varste si niveluri de venit.Senatul a adoptat, recent, cu amendamente, propunerea legislativa de modificare a Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, stabilind ca dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR.