Banca ti-a majorat un comision si esti nemultumit? Iata ce trebuie sa faci

"Pentru orice probleme care rezulta dintr-un contract incheiat cu o banca sau un IFN, institutie emitenta de moneda electronica.La baza oricarei relatii intre un consumator si o institutie financiara, o banca, sta un contract. Uneori se mai fac modificari, mai apare un comision.Pentru orice astfel de problemele exista posibilitatea de a se recurge la Centrul de Solutionare Alternativa", a declarat, pentru AGERPRES, Alexandru Paunescu, membru in Colegiul de Coordonare al CSALB.Potrivit acestuia cei nemultumiti trebuie sa informeze ce reprezinta CSALB, in cazul in care exista orice fel de problema cu banca."Primul pas este intrarea pe site-ul centrului de solutionare alternativa - www.csalb.ro sau telefon la 021.9414. Sunt pe site doua proceduri de solutionare alternativa in cuvinte simple si cu scheme, astfel incat sa nu existe posibilitatea de a nu fi inteles ceea ce inseamna aceste doua proceduri", a spus Paunescu.Urmatorul pas il reprezinta completarea unei cereri online de solutionare alternativa."Dupa ce a intrat pe site, completeaza un formular, o cerere online de solutionare alternativa. Centrul de solutionare intra in legatura cu banca, institutia de credit, IFN, si revine la consumator spunandu-i ca banca este de acord sa intre in procedura de solutionare. Se desemneaza conciliatorul de catre noi, in mod aleatoriu. In cazul in care consumatorul sau banca au o problema cu respectivul conciliator, se trece la o alta desemnare si incepe aceasta procedura de solutionare", a precizat oficialul CSALB.De asemenea, consumatorii vor trebui sa depuna documente pentru formularea dosarului. Acest lucru este important deoarece, de multe ori, ei depun o cerere, dar uita sa revina cu documente."Am avut cazuri de o zi, de o saptamana, termen in care am rezolvat cazurile, de la momentul documentatiei complete. Nu exista niciun cost pentru consumatori. Conciliatorii sunt platiti in functie de dosare de catre centrul de solutionare alternativa. Centrul de solutionare are un buget asigurat de catre institutiile de credit si de IFN-uri", a mai aratat Paunescu.Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) avea 149 dosare formate in primele doua luni din acest an si ar putea ajunge la 700 pana la finalul anului, a declarat Paunescu."Avem 149 dosare formate in primele doua luni si jumatate. Sunt aproximativ 250 de cereri inaintate. Orice cerere se poate transforma intr-un dosar. Este un proces continuu de transformare a cererilor in dosare. Anul trecut am avut 214 dosare la finalul anului. In ritmul asta, daca se mentine trendul, si se cam mentine, estimez ca vom avea 700 de dosare pana la finalul anului", a spus Paunescu.El a precizat ca, in medie, in circa 10% dintre dosare se retrage banca sau consumatorul."Cred ca 10% din dosare au fost solutionate cu incheiere, restul fiind cu hotarari. Peste 85% dintre litigii au fost solutionate cu hotarari, partile s-au inteles. Sunt din ce in ce mai multe cereri acceptate de banci pentru a fi transformate in dosare.Daca anul trecut aveam 30% din cereri transformate in dosare, anul acesta sunt aproximativ 80%, ceea ce este imbucurator.Bancile au inteles ca e o formula de rezolvare a situatiei conflictuale de dorit, fata de cea din instanta. In 10% dintre dosare banca ori consumatorul s-au retras din procedura sau n-au fost de acord cu solutia propusa de conciliator", mentioneaza sursa citata.CSALB este o entitate independenta, apolitica, non-profit, de interes public, infiintata prin OUG 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.Institutia administreaza infrastructura necesara solutionarii alternative a litigiilor dintre consumatori si institutiile financiar-bancare si nebancare, in afara instantei, prin colaborare cu experti din domeniul financiar-bancar (conciliatori), care, in functie de procedura aleasa de parti, pot propune/identifica o solutie de rezolvare a litigiului.