Cum a scapat un bucurestean de plata a 39.000 de euro catre banca

Prin procedura desfasurata in cadrul CSALB i-a fost anulata perceperea pe viitor a comisionului de administrare, in cuantum de 35.000 de euro, plus restituirea comisionului de acordare a creditului, in valoare de 3.770 de euro. Astfel, costul creditului pentru acest consumator a scazut cu 38.770 de euro."Daca pana acum cea mai mare suma de care a beneficiat un consumator a fost de 20.000 de euro, intr-un caz social, astazi vorbim despre un caz in care valoarea beneficiilor aproape ca s-a dublat. Cresterea sumelor pe care institutiile financiar-bancare le scad din sold sau din costul creditelor reprezinta dovada faptului ca bancile sunt dispuse sa negocieze cu adevarat conditii mai bune pentru consumatori, in scopul continuarii relatiilor contractuale cu acestia si pentru rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, iar nu in instanta", a spus Alexandru Paunescu, membru al Colegiului de Coordonare CSALB.In acest an, aproximativ 1.200 de cereri au fost trimise de consumatori catre CSALB, fata de 505 in 2017. Dintre acestea, peste 500 s-au transformat deja in dosare, fata de 214 dosare anul trecut si doar 46 in 2016. Alte peste 130 de cereri se afla in faza de analiza la comercianti, iar peste 80 de cereri au fost solutionate direct de banca si de consumator, dupa transmiterea cererii de conciliere prin intermediul CSALB. Toata procedura este gratuita pentru consumatori.Cele mai multe cereri vizeaza reducerea sau eliminarea unor comisioane, reducerea soldului sau a costurilor asociate creditelor ipotecare sau de consum.