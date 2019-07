Deutsche Bank spera sa obtina profit in 2020, dupa concedirea a 20% din forta sa de munca

Grupul bancar avertizase ca se asteapta sa raporteze pierderi anul acesta, dupa ce duminica a anuntat ca va renunta la 18.000 dintre cei 91.500 de angajati, iar costurile inregistrate cu restructurarea sunt evaluate la 7,4 miliarde de euro (8,3 miliarde de dolari).Luni dimineata, actiunile Deutsche Bank inregistrau un avans de peste 3% la Bursa din Frankfurt, ajungand la cel mai ridicat nivel din data de 2 mai.Planul anuntat duminica seara in urma reuniunii Consiliului de supervizare reprezinta o retragere majora din activitatile de tranzactionare, dupa ce, in ultimii ani, Deutsche Bank a fost una dintre institutiile importante de pe Wall Street, unde concura cu gigantii americani JP Morgan Chase & Co si Goldman Sachs.Banca va renunta la activitatile sale globale de tranzactionare de actiuni si derivate si va reduce activitatea diviziei sale de investitii bancare. Cea mai mare parte a activitatilor de tranzactionare de actiuni si derivate are loc la New York si la Londra, dar surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca vor avea loc concedieri si in Germania.Ca rezultat al costurilor legate de restructurare, banca ar urma sa raporteze pierderi nete de 2,8 miliarde de euro (3,1 miliarde de dolari), in trimestrul doi din 2019.De asemenea, Deutsche Bank va renunta la unele dintre operatiunile sale din domeniul instrumentelor cu venit fix, un segment unde grupul bancar avea in mod traditional o pozitie solida.Cea mai mare banca din Germania va crea o noua subsidiara pentru lichidarea activelor cu probleme, cu o valoare de 74 de miliarde de euro a activelor ponderate la risc.Pana in anul 2022, vor ramane in banca aproximativ 74.000 de angajati cu contract permanent de munca, ceea ce inseamna ca Deutsche Bank concediaza aproximativ 20% din forta sa de munca la nivel global.