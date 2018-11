Ar putea Romania reglementa criptomonedele in viitor?

La acest moment, doar 0,3% din populatia planetei detine criptomonede. Asta inseamna undeva la 22 de milioane de oameni, insa fenomenul este in extindere.Bitcoin, Ethereum si Ripple sunt cele mai cunoscute criptomonede din cele peste 2.000 deja existente. Si este de asteptat sa se lanseze si altele. De asemenea, serviciile de schimb de tipul ethbtc este de asteptat sa se inmulteasca in urmatoarea perioada.La nivel european, criptomonedele au fost calificate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene drept instrumente de plata. Aceste monedele virtuale reprezinta mijloace de plata care se incadreaza in categoria de "monede, bancnote si monede utilizate ca mijloc legal de plata", a caror tranzactionare este scutita de la plata T.V.A.Platformele de schimb de moneda virtuala si furnizorii de portofele electronice de moneda virtuala au, incepand de anul acesta, un cadru legal la nivel european, care le va obliga sa se inregistreze si sa isi verifice clientii la fel ca institutiile bancare. Cel mai probabil, modificarile legislative vor fi aplicabile incepand cu sfarsitul anului 2019.Romania este o tara in care tranzactiile de criptomonede sunt inca destul de controversate, iar bancile obisnuiesc sa le blocheze. Este de remarcat faptul ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) face eforturi pentru a se inscrie in trendurile reglementarii inteligente. Astfel, reprezentantii BNR au anuntat ca intentioneaza reglementarea domeniului criptomonedelor, in conditiile in care acest fenomen este unul global."Nu avem cum sa le oprim pentru ca e tehnologie aici si ea vine cu rapiditate, cu foarte multe avantaje, dar sa incercam sa le reglementam, asa cum spune si Banca Centrala Europeana si care este si pozitia noastra. Solutia aici este ca aceste cryptocurrencies sa fie reglementate, altfel ne vom pomeni si in acest domeniu cu un fel de Caritas, cu un fel de FNI, dupa care se vor cauta vinovati. Si vinovatii de regula in asemenea escrocherii, ca sunt interne, internationale, tot timpul trebuie sa fie cei care au incercat sa reglementeze si nu au putut sau nu au reglementat la timp sau au reglementat cu intarziere", declara recent guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.Pana la noi reglementari, criptomonedele vor fi in continuare impozitate la venitul brut obtinut la vanzare, situatie care presupune ca o persoana este obligata sa plateasca impozitul de 10% pe venitul respectiv chiar daca a vandut in pierdere fata de pretul la care a cumparat.La propunerea mediului de afaceri ca veniturile din tranzactionarea de criptomonede sa fie tratate ca venituri din investitii, Ministerul Finantelor a transmis ca situatia va ramane neschimbata pana la reglementarea criptomonedelor de catre BNR si Autoritatea de Supraveghere Financiara.