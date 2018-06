BIS: Protectionismul ameninta cresterea economiei mondiale

cea mai veche institutie financiara internationala avertizeaza

Iesirea din criza financiara izbucnita in 2008 s-a datorat "unui deceniu de politici monetare extraordinare", care au culminat in 2017 cu un de de crestere economica "de buna calitate si inflatie scazuta. Dar o escaladare a masurilor protectioniste ar putea duce la o noua criza", avertizeaza institutia financiara cu sediul in Basel, Elvetia.Raportul BIS vine dupa ce vineri presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat ca, dupa taxele vamale impuse pe otelul si aluminiul importate din Uniunea Europeana, ar putea institui o taxa vamala de 20% pe importurile de autoturisme din statele blocului comunitar. El a reactionat astfel deciziei europenilor de a raspunde cu taxe vamale pentru zeci de produse americane ca represalii dupa ce Washingtonul a introdus astfel de taxe pe otelul si aluminiul importate din UE.Dar Banca Reglementelor Internationale avertizeaza ca in viitor consecintele ar putea fi devastatoare daca masurile protectioniste reciproce vor submina increderea generala in "sistemul comercial deschis multilateral"."Sunt intr-adevar semne de sporire a incertitudinii, asociate cu primele masuri protectioniste si declaratii care inhiba deja investitiile", se arata in raportul BIS.Comertul liber si deschis a reprezentat fundatia pentru progresul global inregistrat in imbunatatirea standardelor de viata, a apreciat Agustin Carstens, director general la Banca Reglementelor Internationale.Fondata in anul 1930, Banca Reglementelor Internationale este cea mai veche institutie financiara internationala. BRI este contraparte pentru tranzactiile financiare derulate de bancile centrale. In plus, BRI serveste si ca forum pentru facilitarea schimburilor de opinii intre institutiile de emisiune monetara si drept centru de cercetare economica si monetara. De asemenea, BRI actioneaza, printre altele, si ca agent sau mandatar pentru operatiunile financiare internationale.