Cele mai mari banci centrale se gandesc sa emita propriile monede digitale

Grupul compus din Banca Angliei, Banca Centrala Europeana, Banca Japoniei, Banca Canadei, Banca Centrala a Suediei si Banca Nationala a Elvetiei va fi condus de fostul oficial al BCE, Benoit Coeure, si va coopera de asemenea cu Banca Reglementelor Internationale (BIS).Grupul va analiza o serie de aspecte ce tin de monedele digitale emise de bancile centrale precum optiunile economice, functionale si de design tehnic, inclusiv interoperabilitatea transfrontaliera si schimbul de cunostinte cu privire la tehnologiile emergente.Pana acum, marile banci centrale s-au abtinut sa reglementeze monedele digitale, deoarece nu au reusit sa ajunga la un acord cu privire la modul in care ar trebui facut acest lucru si dupa ce au concluzionat ca acestea sunt prea mici pentru a pune in pericol sistemul financiar.Insa, proiectul retelei sociale Facebook de a introduce o noua criptomoneda, denumita Libra, a dat nastere la ingrijorari in randul politicienilor si a determinat mai multi guvernatori ai unor importante banci centrale din Europa sa avertizeze Facebook ca trebuie sa se astepte la o multime de intrebari din partea autoritatilor de reglementare cu privire la Libra.