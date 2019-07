Marea Britanie: Bancile fac fata simultan unui Brexit fara acord si unui razboi comercial global

De asemenea, BoE a confirmat ca se va concentra si mai mult asupra riscurilor, cum ar fi criptomonedele, socurile legate de lichiditati si fondurile care investesc in active nelichide."Probabilitatea observata a unui Brexit fara acord a crescut de la inceputul anului. Sistemul bancar britanic ramane suficient de solid pentru a face fata socurilor economice si financiare care ar putea fi asociate cu Brexit", se arata in raportul Comitetului de politica financiara (FPC) al Bancii Angliei. Institutia avertizeaza ca "stabilitatea financiara nu este acelasi lucru cu stabilitatea pietelor. Volatilitatea semnificativa si modificarea preturilor activelor sunt de asteptat in cazul unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana".De asemenea, Banca Angliei atrage atentia ca tensiunile comerciale dintre SUA si China au sporit riscurile financiare globale, pe fondul cresterii numarului companiilor cu un grad ridicat de indatorare in Statele Unite, Europa continentala si in alte regiuni.FPC si Autoritatea de reglementare a pietei financiare din Marea Britanie (FCA) vor analiza daca fondurilor de investitii ar trebui sa li se ceara sa stabileasca o perioada mai lunga de timp pentru retragerea banilor de catre investitori, in cazul in care detin active dificil de vandut, cum ar fi proprietatile imobiliare.Banca Angliei va analiza cu atentie riscurile provocate de activele care sunt folosite pentru a face plati in afara sistemului financiar traditional. Saptamana trecuta, Facebook a anuntat ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook precizeaza ca Libra va fi sustinuta de active reale, precum depozite bancare si obligatiuni guvernamentale, in ideea de a fi mai stabila decat alte criptomonede precum bitcoin.Mark Carney, guvernatorul Bancii Angliei, a declarat ca Facebook nu ar trebui sa se astepte ca Libra sa beneficieze de aceeasi lipsa de de reglementare care a permis companiei sa obtina o pozitie dominanta in social media.