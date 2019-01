Cum vor evolua euro, Bitcoin si aurul in 2019? #Analiza

Pretul aurului va ajunge aproape de 1.440 USD

Ce urmeaza pentru euro si dolar

Daca luam in considerare analiza tehnica, observam ca incercarile de stabilizare a pretului BTC la nivelul de 4.000 USD au esuat si nu au dus la nicio crestere decisiva. Prin urmare, este clar ca tendinta descendenta ramane cea dominanta.In plus, valuri succesive de corectie vor continua miscarea catre nivelul de 1.779 USD, pret la care se asteapta sa apara primele ordine majore de "CUMPARARE", ceea ce la randul lor pot ridica periodic valoarea Bitcoin.Cu toate acestea, tinand cont de aceste modele, imi mentin pozitia ca, pe termen lung, putem vedea pretul Bitcoin scazut la 100 USD.Cei care au investit in aur au incheiat luna decembrie 2018 intr-o stare pozitiva, deoarece pretul a urmat o tendinta generala de crestere de la inceputul anului 2016 (a se vedea linia rosie subtire din graficul de mai jos ce indica cresterea).Chiar daca in 2018 am asistat la o scadere semnificativa a pretului aurului, sfarsitul anului a fost unul pozitiv deoarece pretul a reusit sa se recupereze partial.Depasirea zonei de 1.195-1.231 USD, indica un semnal preliminar ca nivelul de rezistenta de 1.350 USD va fi atacat in urmatoarele luni ale acestui an.Disponibilitatea pentru o astfel de crestere semnificativa va fi confirmata de indata ce pretul va fi mentinut la nivelul de 1.255 USD.Daca analizam evolutia pe termen lung a preturilor aurului, si luand in considerare aranjamentul tehnic al formatiunii de tip 'head&shoulders inversat', se asteapta depasirea in 2019 a barierei de pret de 1.400 USD si apropierea de linia principala a trendului descendent, care este in prezent estimat la aproximativ 1.440 USD.Daca ne referim la EUR/USD, anul 2018 a fost cu siguranta anul cererii.In 2017, EUR/USD s-a apropiat de nivelul de 1.2000 si a intrerupt tendinta descendenta anterioara, transformand astfel anul 2018 intr-un an pentru realizarea profiturilor.Analizand graficul de mai jos, putem presupune ca avem de-a face cu o miscare de revenire, confirmand disponibilitatea unei cresteri mai mari in 2019.Cu toate aceasta, desi 1.1260 poate sa tina, aceasta nu schimba faptul ca o scadere temporara la nivelul de 1.1090 este posibila in primele luni ale anului 2019.Daca privim piata in perspectiva urmatorilor cativa ani, o rezistenta puternica va fi bariera de 1,20. Daca aceasta bariera este depasita permanent, atunci urmatoarea bariera va fi la nivelul de 1,29, care este linia interna a trendului descendent.Pe de alta parte, trebuie sa luam in considerare tendinta descendenta cu care ne-am confruntat incepand cu anul 2009. Prin urmare, daca pretul scade sub 1,10 spargand astfel bariera de suport, acesta va fi un semnal pentru un alt val de declin, care ar putea atinge nivelul de 1,0520.