De ce se depreciaza leul? Economistul sef al Raiffeisen Bank: Problema nu e de ieri, de azi

"Nu stiu daca are sau nu are legatura cu situatia politica. Parerea mea este ca nu trebuie sa cautam vreo relevanta pentru miscarea de ieri pana azi care probabil pare spectaculoasa, dar nu e deloc spectaculoasa din punctul meu de vedere ca dimensiune, ci mai degraba trebuie sa ne uitam la factorii fundamentali din spate. Cursul se depreciaza nu de ieri, de azi.. Deficit de balanta comerciala care s-a accentuat in ultimii ani, si avem un deficit de cont curent printre cele mai mari din Europa, si acest dezechilibru e generat de deficitul bugetar, in cea mai mare parte. Practic, avem o situatie de deficite gemene: deficit de cont curent generat de un deficit bugetar mare si nu avem deocamdata vreo claritate la nivelul politicii fiscal-bugetare in termeni de ajustare, pentru ca suntem inca in valtoarea alegerilor si a anului electoral si nu avem prea multe semne ca ajustarea incepe, ajustarea bugetului care este absolut inevitabila", a spus Ionut Dumitru.El a mentionat ca daca ne uitam pe proiectiile Comisiei Europene vom vedea ca institutia estimeaza un deficit de 7% pentru anul viitor intr-un scenariu in care nu se modifica politicile fiscal - bugetare.Intrebat daca am putea vedea si alte deprecieri ale monedei nationale, Dumitru a spus ca banca estimeaza un curs mediu de 4,85 lei pentru un euro."Ne asteptam sa nu avem o ajustare semnificativa a bugetului anul acesta si ajustarea sa fie amanata pentru anii urmatori, ceea ce va mentine cumva presiunea pe curs. Dar sa speram ca masurile hotarate de ajustare fiscale vor veni mai degraba mai repede decat mai tarziu", a mai spus Ionut Dumitru.Leul s-a depreciat joi cu 0,45 bani (0,09%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7834 lei/euro. BNR a cotat miercuri euro la 4,7789 de lei. Leul a mai atins o cotatie minima record joi, 21 noiembrie, cand cursul a fost de 4,7808 lei/euro.La finele lunii ianuarie, analistii financiari CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pana la un curs 4,8823 lei/euro, si o majorare a ratelor de dobanda atat pentru scadentele scurte cat si pentru cele lungi."In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, aproape 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,8286, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8823", preciza intr-un comunicat al CFA Romania.