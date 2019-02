Isarescu despre curs: Nu pot sa neg ca am intervenit, ca e prea evident

"Leul a avut o mica depreciere. Acum ce va spun nu ar trebui sa va spun, dar va spun ca sa va calmez. Cand ai o inflatie mai mare decat in alte tari cam cu 2 procente, asa pe medie, nu te asteptai la asta? Dar sa faci asa un taraboi. Umpli primele pagini ale ziarelor de specialitate....Haideti sa ne calmam ca nu e nimic...Ne-a costat ceva. Orice taraboi costa. Si miscarea aceea care in sfarsit nu ca ne-a surprins, ne asteptam la ea, a fost periculoasa, nu s-a intamplat aici, ca de aceea v-am spus de pietele internationale. A fost peste noapte. Intr-adevar, leul era plimbat si a aparut, hai ca sa spunem asa, o recomandare a unei banci mari "vindeti Romania". S-au vandut ceva titluri. Deci nu am avut momente usoare, asta recunosc. Nu pot sa neg ca am intervenit, ca e prea evident, dar nu comentez ca am intervenit", a spus Isarescu.De asemenea, el a mentionat ca o depreciere de sub 5% nu ar trebui sa intereseze."Si ca sa pun si eu intrebarea pe care mi-a pus-o un diplomat strain acum cateva zile, ca m-a intrebat "dar ce v-a apucat?" Piata functioneaza, cursul s-a depreciat cu 1,2%. Pai 1,2% parca vorbeam intre noi cei de aici ca flexibilitatea cursului intr-o limita de 5% nici nu trebuie sa ne intereseze. Ce s-a intamplat cu 1,2%? Intr-adevar, cu atata galagie putea sa se duca mai departe si sa aiba efecte negative. Eu nu stiu cine a creat tensiunea asta. Daca voi fi intrebat la Parlament nu o sa spun altceva decat ce v-am spus si dumneavoastra. Nu e nimic secret. Nici pentru perioada actuala, nici pentru perioada 2008", a declarat Isarescu.