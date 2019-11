Vasilescu (BNR): Intotdeauna in noiembrie se produce o usoara depreciere a monedei nationale

"De ce este totusi depreciere si nu apreciere? Sau de ce nu sta leul in raport cu valuta pe loc? Din mai multe motive. In primul rand e noiembrie si intotdeauna in noiembrie se produce o usoara depreciere a monedei nationale. Si asta nu se intampla numai in Romania, se intampla si la vecinii nostri, la cehi, la unguri, la polonezi. Si ei au inregistrat o usoara depreciere in aceasta perioada pentru ca in primul rand vine iarna, in al doilea vin sarbatorile si in aceste conditii este o intensificare de importuri. In acelasi timp, daca vorbim de raportul import-export vedem ca pe intregul an 2019, asa cum a fost si in 2018, asa cum a fost si in 2017, avem o crestere importanta a importurilor in raport cu exporturile, care cresc si ele dar mai incet. Si acesta duce la un deficit de balanta comerciala, deficitul de balanta comerciala se reflecta in deficitul contului curent si asta se vede pe piata valutara pentru ca deficitul acesta trebuie acoperit de undeva", a spus Adrian Vasilescu, referitor la deprecierea monedei nationale.El a mentionat ca deprecierea leului din ultima perioada nu este semnificativa, iar daca apar cifre in plus sau in minus ele sunt foarte mici si nu sunt de natura sa ingrijoreze."Plec de la ce se framanta acum pe piata stirilor, anume depreciere record, record istoric la deprecierea leului si asa mai departe. Practic de ieri pana astazi leul s-a depreciat cu o jumatate de ban, iar de la sfarsitul lunii octombrie pana astazi, cu doua zile pana in ultima decada a lunii noiembrie, deprecierea este cu un ban si jumatate. Practic, daca apar cifre in plus sau in minus ele sunt foarte mici si nu sunt de natura sa ne ingrijoreze", a afirmat Adrian Vasilescu.De asemenea, el a facut referire si la impactul declaratiilor politice din ultimul timp si a mentionat ca moneda nationala nu este foarte sensibila la acestea."Mai e ceva. Vad ca sunt foarte multe comentarii privind declaratiile politice. Leul nostru are o particularitate. E sensibil la declaratii politice dar nu atat mult precum sunt alte monede. Piata noastra valutara este mai putin sensibila si la declaratii politice si la zvonurile din sfera politicii", a mai declarat Vasilescu.Leul s-a depreciat luni cu 0,62 bani (0,13%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7729 lei/euro.Leul a mai atins o cotatie minima record joi, 14 noiembrie, cand cursul a fost de 4,7669 lei/euro. Pe piata interbancara, moneda nationala s-a tranzactionat intre 4,7675 si 4,7764 de lei pentru un euro.